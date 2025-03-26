Готували теракт на річницю створення СБУ: у Запоріжжі затримали російських агентів

Служба безпеки України у прифронтовому Запоріжжі затримала агентів рф, які готували теракт у місті.

Пара запроданців готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) поблизу місцевої військової частини 25 березня цього року — на річницю створення СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними контррозвідки Служби безпеки, в цей день окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного об’єкта.

Служба безпеки завчасно затримала агентів у приватній будівлі, що знаходилася навпроти центрального входу до військової частини. Відповідне помешкання фігуранти орендували як спостережний пункт за ціллю.

РЕКЛАМА

Для цього вони встановили приховану вебкамеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Російськими агентами виявилися двоє співмешканців, хлопець та дівчина віком 18 та 19 років, які потрапили у поле зору російського гру під час пошуку «легкого заробітку» у Телеграм — каналах.

При обшуку у них вилучили складові для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочину.

РЕКЛАМА

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, днями Служба безпеки України затримала зрадника-військового ЗСУ, який допомагав ворогу вести бойові дії на Курщині.

96

Читайте нас у Facebook