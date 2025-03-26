Всіх поділять на дві групи: які зміни щодо проходження медогляду водіїв пропонують у Раді

В Україні планують не тільки ввести віковий ценз для водіїв, а й реформувати систему їхнього медичного огляду.

Про це йдеться у законопроєкті № 13131, ініціатором якого разом з колегами став голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

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Так, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом форми № 083/о буде скасовано. Замість неї запровадять електронний медичний висновок для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ.

Тобто водій (кандидат у водії) за результатами медичного обстеження буде отримувати електронний медичний висновок про допуск або недопущення за станом здоров’я до керування транспортним засобом відповідної групи.

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Проєкт передбачає розподіл водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медичний огляд, на дві групи.

До групи І пропонується віднести осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ (мотоцикли та легкові автомобілі) для власних потреб, а також кандидатів у трактористи-машиністи та трактористів-машиністів.

До групи ІІ — осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е (вантажівки та автобуси) для власних потреб, а також водіїв, які належать до персоналу автомобільного перевізника та автомобільних самозайнятих перевізників.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що впровадження електронного медичного висновку водія забезпечить автоматизацію ведення обліку й дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о).

Зазначимо, що зараз в Україні існує 14 категорій водійських посвідчень, які дають змогу керувати різними транспортними засобами. Для кожної категорії існують чіткі вимоги щодо віку, а також спеціальні навчальні програми та іспити для отримання посвідчення.

Раніше ми повідомляли, що скоро в Україні водіїв штрафуватимуть по-новому. Більш детально у нашому матеріалі.

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