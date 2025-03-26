Пройшли багато обстежень: донька Євгена Кота опинилася у лікарні (фото)

Популярний танцівник та хореограф Євген Кот, який минулого року вперше став батьком, приголомшив світлинами з лікарні. Разом з дружиною, блогеркою Наталею Татаринцевою вони привезли туди восьмимісячну доньку Лелю. У малечі виявилися проблеми зі здоровʼям, і зараз її обстежують. На своїй сторінці у соціальній мережі Євген виклав світлину з донькою на руках серед вимірювальних приладів.

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«Нам вже краще, — написав Євген. — І це найголовніше».

Танцюрист додав, що вони вже пройшли багато досліджень у столичній клініці.

«Пройшли багато досліджень за останні дні», — додав Євген.

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Наталя також поділилася перебігом хвороби дівчинки. У неї виявилося інфекційне захворювання, поширене серед дітей переважно до дворічного віку. Татаринцева додала, що триматися їм з Євгеном допомагає гарна фізична форма та постійні заняття. На своїй сторінці у соціальній мережі вона показала, як навіть у лікарні займається вправами.

«​Головне при стресі — це знати інструменти, які допомагають швидко відновити баланс і спокій», — написала Наталя.

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Підписники побажали малечі скорішого одужання, а батькам — терпіння.

«Здоров'я Вам і малечі, — написали з підтримкою. — Ви такі молодці, що не ставите всі справи на паузу, потрібно мати сильну опору всередині щоб не впадати в тревожність і сум, а вирішувати ситуацію з донькою і крім того контролювати робочі процеси. Ви надихаєте».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, що колишній Холостяк вдруге став батьком.

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