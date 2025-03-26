Готували подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі: СБУ затримала російську агентурну пару

СБУ зірвала ще одну спробу рашистів розхитати ситуацію у західних областях України. Ось і цього разу було затримано російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі біля місцевого ТЦК.

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Як повідомили у спецслужбі, спочатку зловмисники мали підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб там мала спрацювати друга вибухівка.

Таким чином ворог хотів не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й традиційно ліквідувати своїх агентів як «зайвих свідків».

Агентами рф виявилися двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші «на дозу» на Телеграм-каналах.

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Там їх завербував російський спецслужбіст, за вказівкою якого пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.

Після приїзду до обласного центру завербовані отримали від окупантів інструкцію про оренду квартири, де зберігали два саморобних вибухових пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.

Вилучена вибухівка. Фото СБУ

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Викриття пари відбулося ще на початковому етапі їхньої підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зараз полтавчани перебувають під вартою, очікуючи на рішення суду. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про затримання агентів рф у Запоріжжі — вони мали влаштувати теракт на річницю створення СБУ.



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