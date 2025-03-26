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Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

18:35 26 березня 2025
Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Пенсійне посвідчення — один з основних документів пенсіонера, завдяки яким вони, зокрема, отримують низку різних пільг.

Тому пенсійне завжди має бути під рукою. Тож у разі втрати чи пошкодження документа одразу варто його замінити, замовивши новий, пише видання «На пенсії».

Це легко можна зробити, не виходячи з дому. Для цього варто просто скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як нагадують у ПФУ, для цього потрібно:

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  • зайти на вебпортал Пенсійного фонду й авторизуватися в особистому кабінеті;
  • у лівому боковому меню в розділі «Про пенсійне забезпечення» обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення» й «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення»;
  • ознайомитися з умовами оформлення посвідчення й натиснути «Продовжити»;
  • обрати головне управління ПФУ у вашій області й заповнити усі поля;
  • завантажити заздалегідь підготовлені скановані копії необхідних документів (паспорта, реєстраційного номера платника податків, фотографії розміром 2,5×3,0 см);
  • погодитись на оброблення персональних даних і натиснути «Сформувати заяву».

Після цього слід перевірити правильність внесення даних, підписати заяву і надіслати її у ПФУ і отримати новеньке пенсійне посвідчення.

Також варто пам’ятати, що з 1 квітня в Україні відбудеться черговий етап перерахунку пенсій. Втім суттєво розмір виплат зросте лише для однієї категорії отримувачів. Як пояснили в Мінсоцполітики, все залежатиме від того, скільки місяців особа працює і який розмір внесків сплачує.

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