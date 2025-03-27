Гетманцев та Железняк пролобіювали рекламу азартних ігор у ЗМІ: про що йдеться

Голова податкового комітету ВР Данило Гетьманцев, який публікував рейтинг компаній АПК сектору, та нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк виступили ініціаторами ЗУ про повернення реклами азартних ігор та онлайн-казино. Відповідний законопроєкт № 9256-д був підписаний президентом України 3 січня поточного року. Він набуває чинності з 1 квітня 2025 року.

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Вказаним ЗУ, рекламування азартних ігор депутати, зокрема, дозволили:

У лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 23 години до 6 години;

У спеціалізованих виданнях, присвячених азартним іграм та/або спорту, призначених для осіб старше 21 року;

Безпосередньо у приміщеннях гральних закладів;

На вебсайтах організаторів азартних ігор та/або в мобільних додатках організаторів азартних ігор, через які провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, а також на вебсторінках організаторів азартних ігор на платформах спільного доступу;

У зареєстрованих відповідно до Закону України «Про медіа» онлайн-медіа, призначених для осіб старше 21 року;

У зареєстрованих відповідно до Закону України «Про медіа» нелінійних аудіовізуальних медіа за умови застосування технічної можливості щодо спрямування реклами на осіб старше 21 року;

На платформах спільного доступу до інформації, платформах спільного доступу до відео, пошукових системах (пошукових сервісах) за умови застосування технічної можливості таких платформ та систем (сервісів) щодо спрямування реклами на осіб старше 21 року.

Всі ці способи та методи реклами до ухвалення відповідного ЗУ були заборонені в межах боротьби, як з нелегальними казино, так і лудоманією, від якої страждають різні верстви українського суспільства, та військові зокрема.

Раніше «ФАКТИ» писали, що голова фракції «Голос», який системно займається питаннями ігрового бізнесу та коментує «боротьбу» з нелегальними онлайн-казино, подав до Верховної Ради законопроєкт № 10101, який створює спеціальні привілейовані умови для роботи в країні державних лотерей. А ЗМІ нагадували, що Данило Гетьманцев розпочинав кар’єру юриста в лотереї «М.С.Л», а пізніше став одним з акціонерів компанії. Вступивши на держслужбу, свою частку продав. Комітет ВР, який очолює Гетьманцев, схвалив законопроєкт № 10101, яким пропонувалося 10-кратне здешевлення ліцензій для лотерей.

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