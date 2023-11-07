Лотереї перетворяться на казино? Чому Гетьманцев лобіює 10-кратне здешевлення ліцензій для них

Комітет ВР схвалив законопроєкт № 10101, яким пропонується змінити правила для грального бізнесу. Його ідеологом є голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, пише «РБК-Україна».

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«Зокрема, законопроєкт передбачає проведення конкурсу з видачі державним лотереям ліцензії на ставки та казино. Коштуватиме вона лише 19,8 млн гривень на рік. Для порівняння ліцензовані КРАІЛ компанії зараз платять 120 мільйонів на рік за можливість вести букмекерську діяльність і ще 30 мільйонів — за онлайн-казино. Ще 40 мільйонів доведеться заплатити за кожні п'ять залів гральних автоматів», — йдеться у статті.

Таким чином, аналогічний перелік дозволів обійдеться лотереям у 10 разів дешевше та принесе мільярдні надприбутки.

Тобто новий законопроєкт де-факто перетворить лотереї на гемблінгові компанії, але без необхідності платити сотні мільйонів гривень податків.

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На сьогодні в Україні працюють дві «національні лотереї»: «М.С.Л» та «Українська національна лотерея». Ще в 2019 році в інтерв'ю Гетьманцев розповів, що свою кар'єру юриста розпочав саме у «М.С.Л», а пізніше став одним з акціонерів компанії.

«1997 року я вступив на роботу до „М.С.Л“, де в процесі приватизації цього підприємства отримав частку — 0,02% від статутного капіталу. Я їх захищав як юрист після мого звільнення з „М.С.Л“, зізнався нардеп. — Раніше я мав частку 53%. 3% продав партнеру, 50% - родичу», — розповів Гетьманцев в інтерв'ю.

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І навіть якщо угода не була фіктивною, постає питання, чому лотереї намагаються вивести на ринок гемблінгу зі суттєвим дисконтом?

Раніше журналіст Сергій Лямець заявив, що «час закривати корупційні схеми, інакше нам не виграти війну «.

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