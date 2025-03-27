«Плачу»: популярний музикант побачив свою бабусю після трьох років окупації

Популярний співак, музикант колективу Андрія Данилка Дмитро Волканов, який нещодавно згадав початок великої війни, вразив чуттєвим відео. На своїй сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав момент зустрічі з рідною бабусею, яка до останнього знаходилася на окупованій території. У сімдесят років їй довелося подолати довгий шлях через декілька країн, щоб опинитися разом зі своєю сімʼєю у рідній Україні.

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«БА… Більше трьох років минуло від того дня, коли ми бачилися востаннє, — підписав відео Дмитро. - В нас забрали таку можливість, в нас забрали дім… три роки дзвінків, поганий звʼязок, відсутність в мережі тижнями… і ось та мить, коли жага до життя і свободи перемагає! Людина в майже 70 років, кидаючи все, їде до своїх дітей, через 3 країни, 4 доби сидячі в автобусі і стоячи на кордонах по 18 годин… заради цих обіймів… Плачу від щастя…»

Дмитро бачився з бабусею понад три роки тому

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Підписники музиканта також були вражені та побажали, щоб всі українські сімʼї були разом на звільненій землі.

«Реву, як я хочу, щоб всі сімʼї знову були разом! — написали у коментарях. — Щоб наші рідні люди були в безпеці і при згадці Дому всі українці більше не плакали, а щасливо посміхалися!»

«Разом з бабусею поїдете в звільнений від окупантів наш чудовий Бердянськ», — побажали у мережі.

«Як це прекрасно — зустрічати рідних серцю та душі людей, — поділилися емоціями. — Радію разом з вами».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Андрій Данилко вразив зізнанням.

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