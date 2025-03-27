«Порошенко майже повністю втратив довіру людей через підозри у держзраді та збагачення у війну», — Петро Олещук

Рівень недовіри українців до Петра Порошенка за останні роки зріс до рекордних 75% через збагачення під час війни, санкції та підозру у державній зраді. Про це пише політолог Петро Олещук, коментуючи результати нового дослідження Центру Разумкова.

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На думку експерта, рекордне зростання недовіри суспільства до Порошенка протягом останніх двох років війни — закономірне явище, яке супроводжується дедалі глибшим розчаруванням громадян у лідері «Європейської солідарності». Також, Олещук порівнює Порошенка із колишнім лідером забороненої ОПЗЖ Бойко, пояснюючи це тим, що обидва політики десятиріччями співпрацювали з росією, а сьогодні і перший і другий називають себе опозицією.

«За останні два роки війни ставлення до Порошенка погіршилося з 65% до 75% народної недовіри. Якщо він такий патріот і весь цей час донатив на ЗСУ, як гарно розповідає, то звідки взялося це сповзання у прірву розчарування?» — ставить риторичне питання Олещук.

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Політолог називає три основні фактори, які сприяли цьому падінню.

«По-перше, це суттєве збагачення Порошенка саме у період війни, коли, нардеп прокручував донати українців через свій банк під відсотки та заробляв на військових облігаціях. За це, зокрема, він отримав санкції, і суспільство лише поаплодувало», — підкреслює експерт.

Другий фактор, за словами Олещука, — лицемірство, коли піар-акції Порошенка контрастують із його реальними діями.

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«Дрони, куплені на донати українців, лежать на складах. Їх не можна передати військовим, поки Порошенко не повернеться з-за кордоном, щоб зняти драматичне відео. А тим часом його сини-ухилянти насолоджуються життям у Лондоні», — каже Олещук.

Третьою причиною падіння довіри до політика, на думку Олещука, є санкції та підозра в державній зраді, пов’язані з «багаторічною співпрацею Порошенка з росією, звинуваченнями у лобіюванні розміщення Чорноморського флоту рф у Криму, оборудками зі Свинарчуками та Медведчуком, торгівлею вугіллям з ордло та зв'язками з УПЦ МП».

«Наслідки того, що накоїв Порошенко, Україна відчуває сьогодні. Ці 75% не просто не довіряють йому, вони його ненавидять. Бо зараз Україна стікає кров’ю саме від того, кому Порошенко тиснув руку і обіймав, з ким торгував, загравав, а в підсумку привів сюди», — пише Олещук.

Як відомо, Центр Разумкова опублікував результати соціологічного дослідження, яким було зафіксовано різке зростання недовіри українців до Петра Порошенка: за два роки війни показник недовіри збільшився з 65% до 75%. Як відомо, раніше на Порошенка були накладені санкції, а сам він є підозрюваним у справі про державну зраду через звинувачення у торгівлі з терористами ордло.

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