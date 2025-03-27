«Краш мого серця»: кохана зворушливо привітала популярного музиканта

Популярний музикант, лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), який нещодавно розказав про свою хворобу, показав довгоочікуваний подарунок. Співак зробив його собі сам, присвятивши покупку до свого дня народження. Виявилося, що це кросівки, доставка яких зайняла декілька місяців. Але саме про них мріяв Олег і купив ще під час благодійних виступів ТНМК у США та Канаді.

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Про це Фагот розповів на своїй сторінці у соціальній мережі та показав подарунок.

Олег чекав на ці кросівки декілька місяців

«Звичайно, якщо б це було щось „летальне“ для наших хлопців, я б радів ще більше, — зізнався Олег. — Але знаходити моменти, яким можна порадіти, це дуже важливо».

До привітань з днем народження приєдналася й кохана Олега — стилістка Ольга Навроцька.

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«З Днем появи, краш мого серця, — написала вона у мережі. - Будь мені здоровий та щасливий в мирній незалежній країні, яку ти так любиш».

Нагадаємо, раніше Олег Михайлюта розповідав про складне розставання з 12-річним сином.

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