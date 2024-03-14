«Далі у бій»: Фагот розповів про свою хворобу

Олег Михайлюта (Фагот) з гурту «ТНМК», чий концерт у Словенії зірвали російські пропагандисти, поділився зі своїми шанувальниками сумною новиною: він має проблеми зі здоров'ям. Про це музикант розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Артист страждає на катаральну ангіну з рінофарингітом й зараз перебуває у військовому шпиталі.

ВІДЕО ДНЯ

«Такий вигляд має обличчя катаральної ангіни з рінофарингітом. Але коли тебе обстежують у військовому шпиталі і ти дивишся навколо та обіймаєш живих, хоч і не зовсім здорових побратимів, ти усвідомлюєш, що ти геть здоровий», — написав Фагот.

Фагот додав, що він рішуче налаштований на одужання й мріє знову повернутись на передову.

«Треба просто трошки почистити та налагодити свою зброю й далі в бій, бо Ненька кличе», — заявив артист.

Раніше Фагот розповідав, як побився з Сергієм Звєрєвим та його директором та чому це трапилося.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

164

Читайте нас у Facebook