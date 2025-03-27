Вперше помічено зброю з КНДР, якої росія могла отримати понад 100 одиниць: про що йдеться

Якщо піхота з КНДР не дала рф жодної переваги, то ось техніка північнокорейського виробництва помітно впливає на бойові дії. І цей вплив може виявитися ще серйознішим завдяки реактивній системі залпового вогню М1991, що засвітилася в Криму і може бути на озброєнні окупантів.

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Як повідомляє військовий експерт Андрій Харук, на фото показана транспортно-зарядна машина комплексу М1991. Це може говорити про дві речі.

Так, 240-мм РСЗВ, вперше помічена у 1991-му році, чому і називається у світі М1991, стала продовженням іншої північнокорейської потужної зброї — установки М1985, здатної запустити 12 ракет. При масі ракети 90 кг, з яких 45 кіло припадають на вибухівку, боєприпаси можуть пролетіти до 43 км (можливо, 60−65 км для покращених версій).

У порівнянні з «батьком» М1991 отримала 22 ракети та інше шасі, здатне витримати збільшену вагу. Щоправда, дещо залишилося незмінним, а саме — боєприпаси, ті самі ракети з 45 кг вибухівки. З одного боку, це досить потужні ракети, а з іншого — номенклатура снарядів потребує розширення за рахунок касетних та високоточних ракет.

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«За бойовими характеристиками М1991 відповідає „Урагану“ (радянська РСЗВ калібром 220 мм. — Авт.), проте має більшу дальність стрільби та більшу кількість снарядів у залпі. Водночас досі не підтверджено наявність у боєкомплекті північнокорейської системи снарядів з касетними бойовими частинами. У лютому 2024 р. повідомлялося про випробування високоточних снарядів для 240-мм РСЗВ», — говорить про мінуси системи експерт.

Водночас Андрій Харук зазначає, що наявність транспортно-зарядної машини (ТЗМ) від М1991 в одному ешелоні з північнокорейськими ж САУ «Коксан» не обов'язково говорить про наявність самого РСЗВ. Ймовірно, що ТЗМ просто використовують для перевезення снарядів для САУ «Коксан».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними ГУР МО, росія могла отримати від КНДР до 120 САУ «Коксан», які вже знищуються ЗСУ, і до 120 М1991.

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