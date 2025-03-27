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Суспільство та люди

Надя Дорофєєва попереджатиме киян про відключення світла

19:06 27 березня 2025
Надя Дорофєєва попереджатиме киян про відключення світла

У популярному в Києві застосунку «Київ Цифровий» з’явилося цікаве оновлення функції сповіщення від ДТЕК. Інформувати киян про відключення та повернення світла будуть голосові повідомлення, записані популярною українською співачкою Надею Дорофеєвою. Про це повідомили розробники застосунку.

«В Київ Цифровому — світло говорить знайомим голосом. Тепер про відключення та повернення електроенергії тепер повідомляє голос Наді Дорофєєвої. Трохи більше тепла, трохи більше надії — навіть у темні моменти», — йдеться у повідомленні.

Як скористатися новою функцією:

- відкрийте застосунок Київ Цифровий;
- зайдіть у свій профіль;
- проскрольте до розділу «Налаштування» → «Сповіщення»;
- виберіть звук, що буде вас сповіщати.

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У разі будь-яких відключень електроенергії у додатку буде надходити голосове повідомлення від Дорофеєвої — «Відключення світла. Темрява тимчасова та не здатна загасити надію». А коли електроенергія відновлюється, надходить сповіщення: «Світло повертається. Додайте світла до оселі та життя».

Як писали «ФАКТИ», більшість експертних прогнозів щодо відключень світла узимку не справдилися.

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