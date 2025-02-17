Погода, але не тільки: чи варто очікувати зростання аварійних відключень та повернення погодинних графіків

Після майже тижневої перерви в Україну повернулися аварійні графіки відключення електроенергії, що, ймовірно, пов'язано з прогнозами серйозного падіння температури. І хоча невдовзі після цього графіки відключень були скасовані, проблеми з електроенергією прийшли до українців не на лічені години, а на триваліший термін.

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Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. При цьому, за його словами, на ситуацію впливатимуть два фактори — всеукраїнський, пов'язаний із падінням температури та, як наслідок, зростанням споживання електроенергії, та регіональний.

«Як показує практика, за температури нижче 10 градусів кожен наступний „мінус“ в 1−2 градуси тягне за собою зростання споживання електроенергії на 20%. Але справа не лише в погоді, ситуацію ускладнює ще й регіональний фактор, який може мати різний вигляд. Наприклад, постійні проблеми з електроенергією в Сумській області через безперервні обстріли, а після навмисного удару по миколаївській ТЕС у місті 2 дні проблеми з теплом і світлом. А, скажімо, Київська область просто споживає більше енергії, аніж виробляє», — зазначає співрозмовник «ФАКТІВ».

Наслідком такої регіональної відмінності, на думку експерта, будуть особливості наявності чи відсутності електроенергії у тому чи іншому регіоні.

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Тим часом у НАК «Укренерго» повідомили, що через падіння температури у понеділок, 17 лютого, споживання електроенергії виявилося на 2,4% вищим, ніж у п'ятницю, 14 лютого. Раніше експерти попереджали, що графіки на відключення електроенергії в тому чи іншому вигляді для українців є неминучими, насамперед через погоду.

Фото pixabay

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