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Учасник Олімпійських ігор у Пекіні та його батько загинули у нічній пожежі в готелі (фото)

9:36 28 березня 2025
Беркін Уста

24-річний турецький гірськолижник, учасник Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Беркін Уста та його 57-річний батько Яхья загинули внаслідок пожежі на гірськолижному курорті в Бурсі, повідомляє Milliyet. Раніше відомий спортсмен загинув під час пожежі в сільському будинку.

За даними слідства, спалах стався о пів на шосту ранку через не загашений камін. Полум'я швидко охопило 6-поверховий готель Kervansaray. Уста, його батько (президент Асоціації викладачів гірських лиж та сноуборду Туреччини) і матір перебували на 5-му поверсі. Вижити вдалося лише матері спортсмена, яку непритомною доправили до лікарні.

Пожежним знадобилося близько двох годин, щоби взяти пожежу під контроль. Однак на той час верхні поверхи готелю були практично зруйновані.

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Беркін Уста з батьком

Додамо, що Яхья Уста сам був гірськолижником і з двох років навчав маленького Беркіна кататися на лижах. Хлопчик доріс до рівня збірної Туреччини та на Іграх-2022 у Пекіні посів 43-є місце у гігантському слаломі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста-учасника Олімпійських ігор у Токіо застрелили під час викрадення автомобіля.

Фото Milliyet та із соцмереж

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