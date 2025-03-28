Учасник Олімпійських ігор у Пекіні та його батько загинули у нічній пожежі в готелі (фото)

24-річний турецький гірськолижник, учасник Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Беркін Уста та його 57-річний батько Яхья загинули внаслідок пожежі на гірськолижному курорті в Бурсі, повідомляє Milliyet. Раніше відомий спортсмен загинув під час пожежі в сільському будинку.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, спалах стався о пів на шосту ранку через не загашений камін. Полум'я швидко охопило 6-поверховий готель Kervansaray. Уста, його батько (президент Асоціації викладачів гірських лиж та сноуборду Туреччини) і матір перебували на 5-му поверсі. Вижити вдалося лише матері спортсмена, яку непритомною доправили до лікарні.

Пожежним знадобилося близько двох годин, щоби взяти пожежу під контроль. Однак на той час верхні поверхи готелю були практично зруйновані.

РЕКЛАМА

Беркін Уста з батьком

Додамо, що Яхья Уста сам був гірськолижником і з двох років навчав маленького Беркіна кататися на лижах. Хлопчик доріс до рівня збірної Туреччини та на Іграх-2022 у Пекіні посів 43-є місце у гігантському слаломі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста-учасника Олімпійських ігор у Токіо застрелили під час викрадення автомобіля.

Фото Milliyet та із соцмереж

350

Читайте нас у Facebook