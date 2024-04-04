Футболіста-учасника Олімпійських ігор у Токіо застрелили в ПАР під час викрадення автомобіля

Напередодні ввечері в Йоганнесбурзі вбито 24-річного футболіста «Кайзер Чіфс», учасника Олімпійських ігор у Токіо у складі збірної ПАР Люка Флерса, повідомляє Sunday World. Раніше ексфутболіст збірної ПАР загинув разом із матір'ю дорогою на похорон.

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За інформацією поліції, футболіста застрелили, коли він заїхав на заправку, щоб заправити свою машину. Коли Флерс вийшов з червоного VW Golf 8 GTI, він зіштовхнувся з двома озброєними людьми, що приїхали на білому BMW.

«Підозрювані направили на футболіста вогнепальну зброю та витягли його з автомобіля, а потім вистрілили йому у верхню частину тіла. Один підозрюваний поїхав на машині жертви, а за ним втік його спільник», — заявив представник поліції.

Люка Флерса доправили до найближчого медичного центру, де після прибуття констатували його смерть.

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Зазначимо, що центральний захисник Люк Флерс перейшов у «Кайзер Чіфс» в жовтні 2023 року. Він виступав за юнацьку, молодіжну та олімпійську збірні ПАР, але так і не встиг дебютувати у футболці національної команди, хоча двічі викликався до її тренувального табору.

Люк Флерс з легендою футболу Карлесом Пуйолем

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста збірної Замбії роздерли у ПАР власні собаки.

Фото ФК «Кайзер Чіфс», Instagram

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