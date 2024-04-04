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Футболіста-учасника Олімпійських ігор у Токіо застрелили в ПАР під час викрадення автомобіля

10:11 4 квітня 2024
Люк Флерс

Напередодні ввечері в Йоганнесбурзі вбито 24-річного футболіста «Кайзер Чіфс», учасника Олімпійських ігор у Токіо у складі збірної ПАР Люка Флерса, повідомляє Sunday World. Раніше ексфутболіст збірної ПАР загинув разом із матір'ю дорогою на похорон.

За інформацією поліції, футболіста застрелили, коли він заїхав на заправку, щоб заправити свою машину. Коли Флерс вийшов з червоного VW Golf 8 GTI, він зіштовхнувся з двома озброєними людьми, що приїхали на білому BMW.

«Підозрювані направили на футболіста вогнепальну зброю та витягли його з автомобіля, а потім вистрілили йому у верхню частину тіла. Один підозрюваний поїхав на машині жертви, а за ним втік його спільник», — заявив представник поліції.

Люка Флерса доправили до найближчого медичного центру, де після прибуття констатували його смерть.

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Зазначимо, що центральний захисник Люк Флерс перейшов у «Кайзер Чіфс» в жовтні 2023 року. Він виступав за юнацьку, молодіжну та олімпійську збірні ПАР, але так і не встиг дебютувати у футболці національної команди, хоча двічі викликався до її тренувального табору.

Люк Флерс з легендою футболу Карлесом Пуйолем

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста збірної Замбії роздерли у ПАР власні собаки.

Фото ФК «Кайзер Чіфс», Instagram

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