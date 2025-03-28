Нещодавно ми писали про золоте правило купівлі взуття. А тепер поговоримо про скульптурні підбори, які стають дедалі популярнішими. Вони можуть бути будь-якої хитромудрої форми — наприклад, у формі вежі, фужера, квітки, свічки, логотипу відомого бренду…

ВІДЕО ДНЯ

Взуття з таким каблуком може бути прекрасною інвестицією у ваш гардероб. По-перше, воно незвичайне. Такі туфлі або ботильйони можуть стати прекрасним доповненням до вечірнього вбрання. Найкраще, звісно, лаконічного, тоді таке взуття стане акцентним. Ботильйони, туфлі чи босоніжки на скульптурних підборах інколи викликають сумніви щодо зручності, але не піддавайтеся стереотипам у сприйнятті. Купуючи таке взуття, протестуйте його зручність просто у магазині.

Взуття на скульптурних підборах підійде і для кожного дня. Поєднуйте його з лаконічною чорною сукнею — і ви матимете дуже стильний вигляд.

Ще одна причина інвестувати у взуття на скульптурних підборах: воно поза часом. І через кілька років буде актуальним.

РЕКЛАМА

Ну, а якщо ви не захочете його носити, використовуйте таке взуття як арт-об'єкт в інтер'єрі. Як це зробити, вам підкаже фантазія.

Раніше експертка зі стилю Ірина Бейлі в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла про те, що туфлі-човники, які ви не носите, можна легко перетворити на оригінальні квіткові горщики.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook