Так гаряче: відверті світлини популярної акторки обурили мережу (фото)

Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу у Полтаві» Анна Саліванчук, яка нещодавно розказала про бажання стати військовослужбовицею, показала світлини зі свого відпочинку у Карпатах разом з сином. На сторінці у соціальній мережі акторка виклала фото та відео на фоні засніжених гір, у тропічному саду та зі смачною їжею у ресторані. Анна поїхала туди на весняні шкільні канікули й зняла, як її старший син вправно стоїть на лижах.

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«Весняні канікули на двох, — написала Саліванчук. — Неймовірні Карпати! Неймовірно інста готель, де гарне все і смачно все».

Анна відпочиває у Карпатах

Анна, відома своїми провокаційними фото, знову змусила мережу реагувати у коментарях. Акторка позує себе у купальнику у спокусливих позах на фоні гір, ліан та біля чана. Дехто з підписників зауважив, що поєднувати такі світлини з дитячими не дуже гарна ідея.

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Акторка показал себе оголеною на фоні гір

«Тут на фото так гаряче!» — відреагували на світлини.

«Шикарна, розкішна жінка і чудова мама!» — зауважили у коментарях.

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«Ви просто Вогонь», — звернулися до Анни.

«Анна, ви як німфа, — вирішили підписники. — Дуже гарна дівчина, очей не відвести».

«Дитячі разом з еротичними», — обурилися у мережі.

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