Це може статися наприкінці 2025 року: як Польща готується до війни з рф

Зараз Польща є найбільшою державою НАТО, яка вкладає в оборону 4,7 відсотка ВВП, має найбільшу армію в ЄС і витрачає мільярди євро на літаки, ракети, танки, артилерію тощо. Крім того, нині прифронтова держава готує населення до війни, пише Politico.

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Якщо спалахне повномасштабний конфлікт, Польща не матиме такої стратегічної глибини, як деякі інші європейські країни, заявив виданню начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула.

«Ми є сусідами з рф та її союзником білоруссю, тому не маємо буфера між нами та ними, і у нас є лише обмежений час, щоб підготуватися та відповісти», — сказав Кукула.

Польща планує більш ніж удвічі збільшити свою армію — до пів мільйона військових, а також навчити мільйони резервістів, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск у парламенті раніше в березні.

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«До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був навчений на випадок війни і щоб цей резерв був достатнім для можливих загроз», — сказав Туск, додавши, що жінки також можуть долучатися.

Навчання буде добровільним, сказав він, намагаючись компенсувати занепокоєння щодо повернення до надзвичайно непопулярної в країні призовної політики, яка припинилася у 2008 році. Влада планує розгорнути короткострокові програми військового вишколу, спрямовані на цивільних осіб без попереднього досвіду, повідомляє газета Rzeczpospolita. Ці прискорені курси, які триватимуть лише кілька днів, познайомлять учасників з основами цивільного захисту, надання першої медичної допомоги та деякими військовими навичками.

«Перша ціль програми навчання — покращити доступність і якість резервістів, — сказав Кукула. - Наразі в армії є велика кількість резервістів, але їхній середній вік уже близько 45 років. Якщо конфлікт і тиск на Польщу триватимуть протягом тривалого періоду, добре підготовлені ресурси резервістів будуть необхідними для того, щоб вони могли діяти разом із професійними солдатами та Силами територіальної оборони».

За його словами, початковий план передбачає навчання 100 000 осіб до кінця 2026 року.

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«Друга мета ще важливіша: ми повинні підготувати суспільство до наслідків кризи, навіть якщо не всі проходять військову підготовку», — сказав він.

Але час може бути не на боці Польщі, попереджають деякі високопоставлені військові.

«Росіяни будують величезну армію в тилу. Якщо миру не буде досягнуто і розкол всередині НАТО триватиме, росія нападе на країни Балтії, — заявив колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Леон Коморницький. — Це може статися наприкінці цього року або на початку наступного. Вторгнення є частиною їхнього плану».

Ярослав Крашевський, колишній командувач ракетних та артилерійських сухопутних військ Польщі, сказав Radio Zet, що план Туска був надто малим і запізнілим.

Опитування показують, що ця ідея має певну підтримку серед населення, але вона далеко не переважна.

«Якби до нас прийшла війна — що я вважаю малоймовірним, але не неможливим — тоді, всупереч тому, що сьогодні говорить Дональд Туск, призов на військову службу було б відновлено, а чоловікам, за невеликим винятком, було б заборонено залишати країну, — сказала Патриція Вєцоркевич, журналістка лівого видання Krytyka Polityczna. - Я не можу уявити собі втечу в такій ситуації, залишивши своїх друзів, колег та інших. Це буде боротьба не за Польщу, а проти фашистсько-імперіалістичного агресора, який вбиває, ґвалтує і катує. Виходячи з того, що Туск сказав досі, програма буде великою, включно з курсами керування вантажівками, тому я вірю, що знайдеться щось підходяще й для мене».

Військова підготовка для дорослих, здається, є лише частиною більшої системи, яку намагається побудувати уряд Туска, очікуючи від росії найгіршого. Розширюється шкільна програма під назвою «навчання з армією», а на уроках фізкультури також буде компонент цивільного захисту, можливо, з вересня.

«Якщо ми будемо готові та якщо росія знатиме, що ми готові, це буде суттєвим стримувальним фактором, — сказав Кукула. — На мою думку, він буде достатньо сильним, щоб росія навіть не починала конфлікт».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що, на думку начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у відносини Польщі та України.

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