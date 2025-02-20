Намагаються вбити клин: Буданов розскрив суть політики росії щодо Польщі та України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, який добре знається на тонкощах знищення російської військової техніки, розкрив секрети політики країни-агресорки щодо справжніх намірів кремля щодо Польщі та України. Подробицями головний розвідник поділився з польським виданням Defence 24.

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На думку Буданова, росія завжди була супротивником обох наших країн.

«росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у наші відносини, але ми віримо в мудрість наших народів і урядів. У нас велика і славна історія. А росія завжди була нашим супротивником, а часто навіть ворогом. І разом ми неодноразово це долали», — висловився начальник ГУР.

Він також пригадав, як Польща від перших днів повномасштабної війни надала Україні максимальну підтримку. Буданов наголосив, що українці завжди пам’ятатимуть це і будуть вдячні польському народу та керівництву держави.

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«Оскільки ми сусіди, питання безпеки нашого регіону автоматично стосуються як Польщі, так і України. Це наша спільна справа», — акцентував начальник воєнної розвідки.

Також Буданов відповів на питання азербайджанського журналіста Ейнуллі Фатуллаєва про те, чи є на фронті «обвал».

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За словами Кирила Буданова, ситуація на полі бою складна для обох сторін, але «обвалу» фронту немає.

«Просування у росіян є. Ситуація на фронті складна. Якщо хтось каже, що там все добре, ну тут я вам прямо кажу — не вірте. Проблеми є», — розповів він.

Водночас Буданов зауважив, що і у ворога не все гаразд.

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«Сказати, що в росіян все добре, — ні. Інакше вони б навіть не намагались гратися у всі ці ігри з бажанням припинення вогню і схожими речами. Вибачте, якщо ти перемагаєш і ти в цьому впевнений, тоді навіщо тобі всі ці процеси?» — сказав начальник ГУР.

На уточнювальне запитання про те, чи не станеться такий «обвал», начальник розвідки відповів: «Давайте так — завтра, післязавтра і через тиждень він не відбудеться».

Також головний розвідник розповів, чи можливе припинення вогню між російською федерацією та Україною вже 2025 року. На думку Буданова, це цілком можлива річ.

«Я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та ефективно — це інше питання. Але я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових», — заявив голова ГУР.

Нагадаємо, раніше Бен Годжес, військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі висловив думку, що Кирило Буданов — єдина людина, яка блискуче спланує і здійснить операцію по знищенню Кримського мосту. Тим більше, що в ГУР є люди, які працюють над таким планом.

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