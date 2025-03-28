41.14 / 41.69 44.60 / 45.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Можуть розлютити ще більше: принц Гаррі та Меган Маркл потрапили у новий скандал

16:22 29 березня 2025
Принц Гаррі та Меган Маркл

Днями видання The Daily Express, цитуючи високопоставлене голлівудське джерело, повідомило, що принц Гаррі, якого нещодавно розкритикували, отримав нову пропозицію від потокового гіганта Netflix зняти документальний фільм до 30-ї річниці смерті його матері, принцеси Діани. Однак королівське джерело зазначило, що повідомлення просто «неправдиве».

На тлі цих претензій і зустрічних претензій королівські шанувальники вважають, що Гаррі може «розлютити» свого брата ще більше, якщо герцог, можливо, буде працювати над новим проєктом Netflix про їхню матір, принцесу Діану, пише geo.tv.

Тим часом Меган Маркл опублікувала новий трейлер свого майбутнього подкасту під назвою Confessions of a Female Founder. У ньому герцогиня каже: «Я Меган, і це „Сповідь жінки-засновниці“, шоу, де я спілкуюся з жінками-підприємицями та друзями про безсонні ночі, отримані уроки та про те, що привело їх туди, де вони сьогодні опинилися. Ми стикаємося зі злетами й падіннями, які перетворюють невеликі ідеї на мільярдні бізнеси… і, звісно, ми отримаємо дівчачі розмови».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що стало відомо про умови, які поставив Netflix Меган Маркл, щоб продовжити з нею багатомільйонний контракт.

Читайте також: Прості задоволення: поки Гаррі нервує через візу, Меган Маркл «вдарилась» в кулінарію

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
270

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Терезам — Віра, Близнюкам — Маг, а Овну — Блазень: гороскоп на останню суботу березня

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

миття вікон

Затверділий після від зими бруд на вікнах видаляється за секунди: допоможе секретний інгредієнт

Східний гороскоп на тиждень з 31 березня до 6 квітня

Зміям важливо не втрачати пильності, а Драконам варто подбати про свою репутацію: східний гороскоп на тиждень 31 березня — 6 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту