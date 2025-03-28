Можуть розлютити ще більше: принц Гаррі та Меган Маркл потрапили у новий скандал

Днями видання The Daily Express, цитуючи високопоставлене голлівудське джерело, повідомило, що принц Гаррі, якого нещодавно розкритикували, отримав нову пропозицію від потокового гіганта Netflix зняти документальний фільм до 30-ї річниці смерті його матері, принцеси Діани. Однак королівське джерело зазначило, що повідомлення просто «неправдиве».

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На тлі цих претензій і зустрічних претензій королівські шанувальники вважають, що Гаррі може «розлютити» свого брата ще більше, якщо герцог, можливо, буде працювати над новим проєктом Netflix про їхню матір, принцесу Діану, пише geo.tv.

Тим часом Меган Маркл опублікувала новий трейлер свого майбутнього подкасту під назвою Confessions of a Female Founder. У ньому герцогиня каже: «Я Меган, і це „Сповідь жінки-засновниці“, шоу, де я спілкуюся з жінками-підприємицями та друзями про безсонні ночі, отримані уроки та про те, що привело їх туди, де вони сьогодні опинилися. Ми стикаємося зі злетами й падіннями, які перетворюють невеликі ідеї на мільярдні бізнеси… і, звісно, ми отримаємо дівчачі розмови».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що стало відомо про умови, які поставив Netflix Меган Маркл, щоб продовжити з нею багатомільйонний контракт.

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