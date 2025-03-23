Прості задоволення: поки Гаррі нервує через візу, Меган Маркл «вдарилась» в кулінарію

Меган Маркл поділилася новим дописом у соціальних мережах, рекламуючи свій бренд стилю життя «Як завжди». Допис з’явився за кілька годин до того, як принц Гаррі має взнати доленосне для себе рішення щодо отримання американської візи, пише видання GB News.

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Герцогиня Сассекська опублікувала естетичне фото, на якому вона готується мити миску з чорницями, доповнивши його підписом: «Прості задоволення».

Оновлення з’явилося в той час, коли федеральний суддя США, як очікується, опублікує відредаговану версію візової заяви принца Гаррі. Якщо з'ясується, що британський принц приховав під час оформлення візи інформацію про вживання наркотиків (про що він відверто писав у своїх мемуарах), то це стане підставою для позбавлення його візи та депортації з країни.

Тим часом стало відомо про умови, які поставив Netflix Меган Маркл та принцу Гаррі, щоб продовжити багатомільйонний контракт.

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