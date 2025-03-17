Повчав, як неслухняну дитину: принца Гаррі розкритикували за те, що він не підтримав Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до США після того, як у 2020 році залишили посади членів королівської сім’ї. Сьогодні принца Гаррі розкритикували за те, що він не підтримав Меган Маркл на церемонії невдовзі після весілля.

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Усі погляди були прикуті до Меган Маркл, коли вона дебютувала на Trooping the Color 9 червня 2018 року, лише через кілька тижнів після королівського весілля з принцом Гаррі, пише thenews.com.pk. Стоячи на балконі Букінгемського палацу, новоспечена герцогиня Сассекська випромінювала впевненість. Однак через рік, 8 червня 2019 року, все сталося інакше, ніж очікувалося.

Це був час, коли Меган народила свого первістка, принца Арчі. Меган приїхала на королівський захід, на якому також відзначали 93-й день народження королеви. Цього разу Меган стояла трохи попереду Гаррі. За словами експертки з мови тіла Джуді Джеймс, таке положення могло викликати у неї відчуття незручності та ізольованості.

Аналізуючи їхню коротку розмову, Джуді припускає, що Меган, можливо, звернулася до Гаррі за підтримкою, але отримала натомість сувору відповідь. Замість того, щоб тепло посміхнутися, «Гаррі, схоже, зірвався на Меган і повчав її, наче вона неслухняна дитина».

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Коли лунав національний гімн, Меган знову вийшла до натовпу, тоді як Гаррі не показав підтримки, додає Джуді.

«Він мав бути єдиним членом королівської сім’ї, відповідальним за прийом своєї дружини у Великій Британії, та допомагати їй у виконанні королівського протоколу», — говорить Джуді.

Хто знав, що це буде остання поява Меган на Trooping the Colour. У 2020 році герцог і герцогиня Сассекські покинули свої королівські обов’язки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Гаррі похвалив Меган Маркл і з’явився в її шоу.

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Фото: Getty Images

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