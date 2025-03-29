Коридор затемнень закривається: кому із знаків зодіаку 29 березня варто потурбуватися про своє здоров'я — фізичне та ментальне

Березень цього року астрологи називали унікальним часом через так званий «коридор затемнень», який 14 числа починався місячним затемненням і завершується сьогодні, 29 березня затемненням сонячним. Цей період вважається часом непередбачуваних змін.

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Як стверджує Ukr.Media, день, коли закривається цей коридор, пов'язаний зі здоров'ям. Особливо це стосуватиметься п'ятьох знаків Зодіаку.

Терези

Гороскоп для Терезів радить знаку взяти паузу та добре відпочити. Непоганою ідеєю є оздоровлення в санаторії. Зірки радять знаку уважно слідкувати за суглобами та сердечно-судинною системою. Адже березень був багатим на магнітні бурі, які особливо впливають на людей із хронічними заховорюваннями, у тому числій серця.

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Козеріг

Гороскоп для Козерогів, особливо тих, чия діяльність пов'язана із творчістю, попереджає знак про можливість вигорання. Так що 29 березня найкращим для знака буде позабути на деякий час про свої проєкти, переключивши увагу на інші справи. Добре на настрій може вплинути прогулянка чи приємне спілкування з друзями.

Скорпіон

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Гороскоп для Скорпіонів радить знаку в цей день зосередитися на побутових моментах, почитати книжку чи сходити на спа-процедурам. Астрологи вважають, що найнебезпечнішими 29 березня для знака будуть чотири години — саме той час, коли відбуватиметься затемнення.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв попереджає знак, що цього дня можуть виникнути неприємні ситуації, пов'язані із фінансами. До негативних наслідків може привести як діяльність різноманітних шахраїв, так і неуважність самих Водоліїв. Зірки не радять 29 березня укладати угоди чи здійснювати великі покупки. А ось прогулянка на природі піде на користь.

Риби

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Гороскоп для Риб не виключає, що 29 березня знак почуватиметься вкрай втомленим. На це впливатиме і затемнення, і хронічні хвороби, і, знов таки, магнітні бурі. Цей день Рибам краще провести спокійно, читаючи книжки та відпочиваючи.

Нагадаємо, що часткове сонячне затемнення можна буде спостерігати з 12:57. Максимальної фази воно досягне о 14:35, а завершиться о 16:10.

Фото Pixabay

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