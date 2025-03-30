Більше ніщо не нагадує про Джолі: Інес де Рамон стала повноправною господинею у будинку Бреда Пітта

Всупереч тому, що зірка Голлівуду Бред Пітт і його дівчина відклали весілля через Анджеліну Джолі, нова кохана актора все більше входить в його життя, стверджують інсайдери видання In Touch.



За їхніми словами, Пітт змінився до невпізнанності, особливо після того, як придбав нерухомість у Лос-Фелісі у квітні 2023 року у спадкоємиці нафтового бізнесу Ейлін Гетті, а Інес створила у холостяцькій оселі зірки справжній затишок. Ймовірно, саме це місце стане сімейним гніздечком голлівудської зірки та його коханої.

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Тепер у свій особняк актор почав набагато частіше запрошувати друзів. Як стверджують джерела, у стосунках з Джолі Пітт був зовсім іншим: «Він став набагато товариським з того часу, як вони переїхали туди. За всі роки, що він був з Анджеліною, вони ніколи нікого не запрошували, їхнє життя було повністю зосереджено на дітях».

Крім того, Інес стала справжнім порятунком для артиста. Після розлучення і під час поділу майна з колишньою дружиною Бред перебував у депресії: «Тоді він був у такій зневірі, що влаштовувати вечірки просто не входило до його планів».

Зараз Пітт і Рамон люблять влаштовувати звані вечері з друзями зі світу кіно. У гостях у зірки часто бувають, наприклад, Квентін Тарантіно з дружиною.

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«Будинок просто чудовий, він схожий на п'ятизірковий готель з приголомшливою джакузі з червоного дерева, сауною, вогнищем, в саду навіть є масажні столи», — передають інсайдери In Touch.

Через те, що Інес — природжена господиня, вона пробуджує ці якості у Бреда. Друзі актора часто зазначають, що кохана зірки дуже легка у спілкуванні. І їм давно стало зрозуміло, що Рамон — ідеальна пара для Пітта.

Як повідомляють джерела, колишній чоловік Анджеліни Джолі насолоджується новим етапом у житті після того, як кохана переїхала до його будинку вартістю 8,3 мільйона доларів.

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Що стосується весілля, то навчений гірким досвідом Пітт у цьому питанні не хоче поспішати. Однак це не применшує його намірів щодо коханої. Мало того, пара вже серйозно замислюється над спільними дітьми.

Зазначимо, що за розвитком стосунків Бреда Пітта та Інес де Рамон публіка спостерігає з 2022 року. Спочатку багатьом здавалося, що далеко цей роман не зайде, але час показує: у актора явно серйозні наміри.

Нагадаємо, у мережі зараз посилено розпускаються плітки про те, що Пітт виявився справжнім боягузом під час першого рейсу на гоночному боліді, але більшість шанувальників вважають, що це вигадки друзів його колишньої дружини Анджеліни Джолі, або спроба продюсерів «заманити» на прем'єру побільше глядачів.

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