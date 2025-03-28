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Дряпав скло і благав дозволити вийти: стало відомо, як Бред Пітт вперше «покатався» на гоночному боліді

18:42 28 березня 2025
Бред Пітт, фото скріншот відео

Коли Бред Пітт з'явився на зйомках з новою тату, багато шанувальників знали, що він виконає головну у роль новому фільмі «Формула-1» (англ. F1), прем'єра якого намічена на червень 2025 року.

Режисером фільму виступив Джозеф Косінскі, який відомий тим, що зняв фільм з Томом Крузом «Топ Ган: Меверік», нагадують зарубіжні ЗМІ.

Пітт зіграв у фільмі Сонні Хейса, колишнього гонщика «Формули-1», який у минулому пережив жахливу аварію і не бажає мати нічого спільного з перегонами. Але його переконують повернутися з відставки та тренувати вундеркінда-новачка Джошуа Пірса.

Співпродюсером фільму виступив семиразовий чемпіон світу з автоперегонів Льюїс Хемілтон. І по мірі того, як наближається прем'єра фільму, він бере участь у його просуванні.

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Зокрема, на одній із зустрічей з любителями кіно Хемілтона попрохали пригадати кумедний епізод зі зйомок.



Він відмовився, зате режисер Джозеф Косінскі пригадав, як чемпіон вперше «прокатав» Бреда у салоні справжнього боліда.

«Він налякав Пітта так, як ніколи у житті. Бред дряпав скло, благаючи дозволити йому вийти. А закінчив поїздку на руках у Хемілтона», — зі сміхом розповів режисер.

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Що думає з цього приводу Пітт, поки що не відомо. Не виключено, що подібні розповіді — спроби залучити до кінотеатрів на прем'єру фільму глядачів.

Нагадаємо, Бред Пітт та Анджеліна Джолі нещодавно нарешті розлучилися після восьми років суперечок. Разом з тим Джолі звинуватила Пітта у бойкоті, який їй влаштували у Голлівуді.

Фото: скриншот відео

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