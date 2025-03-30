Експерти оцінили «нову смертоносну зброю» росіян: в ЗСУ шукають шляхи її нейтралізації

Протягом трьох років винахідливість і здатність до адаптації української армії високо оцінювалися, особливо щодо використання безпілотників. Однак останнім часом саме російські війська здобули тут перевагу, застосувавши нововведення — і це мало важливе значення для відвоювання окупованої частини Курської області. Восени вони першими застосували «нову смертоносну зброю» — дрони з дротовим наведенням. Тобто такі, що керуються за допомогою довгого тонкого оптоволоконного кабелю, щоб вирішити проблему радіоелектронних перешкод, пише Le Monde.

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Цьому передувало те, що використання FPV-дронів набуло широкого поширення по обидва боки фронту. Згідно зі звітом Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), від 60% до 70% матеріальних втрат російської армії припадає на ці пристрої.

Тепер дрон оснащують надтонкою одноразовою оптоволоконною котушкою, вага якої варіюється від менш ніж 300 г на 1 км до 4,8 кг на 30 км. Сам «оптодрон» може працювати ближче до землі, зокрема в лісових або міських районах. Саме волокно розгортається без ризику заплутування.

Оскільки такі дрони несприйнятливі до перешкод, єдиний спосіб їх нейтралізувати — розстріляти. Та це досить складно.

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Поки українські воїни шукають рішення, як нейтралізувати ці російські безпілотники. Розглядається варіант робити це допомогою спеціальних радарів.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ знайшли слабке місце у ворожих дронів на оптоволокні.

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