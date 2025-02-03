Новітній український безпілотний літальний апарат може пролетіти 2000 кілометрів, скинути 250-кілограмову бомбу і повернутися на базу, що робить його потенційно найпотужнішим безпілотником багаторазового використання в російсько-українській війні, пише Forbes.

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В управлінні безпілотних систем Збройних сил України підтвердили ці чутки. «Ми бачимо, що дії військ безпілотних систем привертають увагу як вітчизняних, так і міжнародних ЗМІ», — заявили у відомстві.

Командування «підтверджує використання БПЛА дальнього радіусу дії, здатного нести 250-кілограмову авіаційну бомбу і досягати до 2 000 кілометрів з можливістю повернення. Це унікальна розробка, яка змінює правила гри на полі бою».

Авіабомба ФАБ-250 М54, підвішена на український безпілотник. Фото t. me/vanek_nikolaev

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Невідомо, який саме планер використовують Сили безпілотних систем як основу для далекобійного багатоцільового безпілотника, але скупі фотодокази вказують на те, що це модифікований цивільний спортивний літак. Українські сили безпілотних систем вже давно експлуатують спортивні літаки «Аеропракт» А-22 з гвинтовим приводом, оснащені дистанційним управлінням і кріпленням для бомб під днищем.

Але на відео А-22 були зафіксовані лише ті, що виконували односторонні місії, врізаючись у свої цілі. Новий український безпілотник може скинути бомбу, а потім повернутися на базу, тобто він може виконувати кілька або багато місій, поки не зноситься, не розіб'ється або не буде збитий.

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Безпілотники дальнього радіусу дії є багаторазовими, тож вони можуть збільшити кількість і швидкість глибоких ударів, які вони завдають по цілях на території росії, серед яких останнім часом були бази бомбардувальників і нафтові об'єкти. Ці удари підвищили вартість польотів російських бомбардувальників над українськими містами і знизили видобуток нафти в країні, яка повністю покладається на експорт енергоносіїв як джерело державних доходів.

Як зазначають аналітики, керувати дроном у повітрі, зазвичай за допомогою комбінації попередньо налаштованої навігації на основі GPS та прямого керування людиною через супутникове радіо, досить просто. Однак посадити дрон складно. Найменші моделі можуть вимкнути двигуни, розкрити парашут та спуститися на землю. Найбільшим моделям потрібна злітно-посадкова смуга.

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Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони заявили, що почали створювати українські FPV-дрони.

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