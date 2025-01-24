Ці відтінки зроблять ваш інтер’єр стильним: що варто взяти на замітку

Приглушені м'які відтінки бежевого і сірого стануть фаворитами в інтер'єрі 2025 року. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» нещодавно розповів відомий скандинавський тренд-аналітик Стефан Нільсон, який раніше стверджував, що хендмейд — один із головних трендів майбутнього. Вони асоціюються з релаксом, спокоєм і стабільністю — і це дуже важливо для кожної людини. Адже дім — саме те місце, де можна по-справжньому відпочити.

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Відтінки сірого і бежевого добре поєднуються з пильно-рожевим і фіолетовим. Щоб привнести новий тренд в інтер'єр, не обов'язково робити ремонт. Досить бюджетний варіант — доповнити інтер'єр текстилем у згаданих відтінках. Це можуть бути плед, диванні подушки, штори. Що стосується кухні, достатньо використовувати сірі або бежеві чашки, цукорницю, вазу для фруктів. Їжа в сірому посуді виглядає дуже ефектно.

Сірий і бежевий доречні в будь-якій кімнаті — вітальні, спальні, ванній…

Важливо, щоб відтінки сірого і бежевого були м'якими. Вони здатні візуально розширити простір і універсальні в поєднаннях. Бежевий матиме виграшний вигляд у тандемі з модним кольором року «мокко мус».

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Нагадаємо про те, які кольори принесуть багатство у 2025 році.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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