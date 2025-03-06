«Спорт — дисциплінованість. Без неї неможливо досягти успіхів»

- Спортивна та художня гімнастика асоціюється з красою, легкістю та гнучкістю дівчат, які виконують найскладніші вправи, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Красуня-спортсменка Олександра Крижанівського (фото у заголовку — Авт.) застигла у стрибку, вона зображена зі стрічкою. Випускалася ця статуетка Городницьким фарфоровим заводом. Олександр Крижанівський створив унікальну серію робіт на спортивну тему. У ній є «Спринтер», «Боксер», «Ковзаняр», «Футболіст»; «Гімнастка», «Динамівець». Він захоплювався баскетболом, боксом, волейболом… Граціозні гімнастки прикрасили декоративну вазу «Спортивна» Луїзи Галікеєвої. Життєрадісні кольори створюють особливий настрій. Весняна зелень та блакить доповнюється сонячно-жовтим кольором спортивних купальників.

ВІДЕО ДНЯ

Л. Галікеєва. Декоративна ваза «Спортивна». Чернівці, 1967

Гімнасток ми бачимо і у декорі чайного сервізу Олександра Сорокіна та Галини Зак, створеному на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі у 1954 році .

РЕКЛАМА

О. Сорокін, Г. Зак. Чайник із чайного сервізу. Форма «Київ-2». КЕКХЗ.1954

— Тематичний посуд на тему гімнастики, мабуть, рідкість?

— Так. А от робота — «Гімнастка зі стрічкою». Вона була створена Владиславом Щербиною у 1986 році й випускалася Київським експериментальним кераміко-художнім заводом. Дівчина, очевидно, готується до виступу або, можливо, завершила його. Яскрава кольорова палітра роботи налаштовує на позитив.

РЕКЛАМА

В. Щербина «Гімнастка зі стрічкою». Київський ЕКХЗ. 1986

— Мені пощастило двічі взяти у Владислава Щербини інтерв’ю. Запам’яталось, як напередодні дев’яносторіччя він сказав: «Ви здивуєтеся, мабуть, але я відчуваю, що перебуваю лише на початку шляху. Лише зараз останні два-три роки вийшов у роботі на той рівень, про який мріяв. Вийшов, але ще не прийшов…»

— Справжня творчість не має меж. Владислав Щербина створив неймовірну кількість статуеток на різні теми. Його творчий доробок вражає не тільки кількістю ідей, але й їх оригінальністю.

— Виступи гімнасток зі стрічкою завжди захоплюють.

РЕКЛАМА

- Вони потребують особливої майстерності. Спорт вимагає таланту й важкої праці. Те, що виглядає легким на екрані телевізора, насправді потребує постійних тренувань. Спорт — це дисциплінованість. Без неї неможливо досягти успіхів. Чудові роботи присвятила гімнасткам і видатна українська фарфористка Ольга Рапай. Вона захопилася спортом, коли була ще студенткою художнього інституту. Ставши скульпторкою Київського експериментального кераміко-художнього заводу, створила ряд фарфорових статуеток на спортивні теми. У 1960-ті роки була опублікована стаття про її роботи. Відзначалося, що статуетки Ольги Рапай, які зображають спортсменів, користуються дедалі більшою популярністю. Ольга Рапай працювала у фарфоровій галузі з 1956 року по 1967 рік. За час роботи на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі вона створила понад сто скульптур. Їм притаманна тонка емоційність і лірична виразність. Взагалі українські фарфористи створили одну із найколоритніших колекцій фігурок гімнасток у світі.

О. Рапай. «Гімнастка». Київський ЕКХЗ. 1960-ті

— Цікава робота!

— Любителям українського фарфору ця «Гімнастка» більш відома у золотистому вбранні. У такому варіанті вона випускалася Городницьким фарфоровим заводом.

О. Рапай. «Гімнастка». Городницький ФЗ. 1960-ті

Призовим подарунком для переможців у гімнастиці стала статуетка Ольги Рапай, що зображує гімнастку на п'єдесталі у момент нагородження. Робота Ольги Рапай експонувалася на виставці прикладних мистецтв в Києві у 1958 році.

«Створіть арт-інсталяції із фігурок саме з того виду спорту, який вам ближче»

— Чи є фігурки гімнасток у вашій колекції?

— Так. Робота Ольга Рапай «Гімнастка» — одна з моїх улюблених. Я придбала її досить давно. І вона є однією із окрас моєї колекції. Порцелянові статуетки завжди були чудовим подарунком на свято та сувеніром з поїздки. Такими ж вони залишаються й нині. Тепер це ще рідкісний і дорогий подарунок для поціновувачів певного виду спорту.

— Як такими статуетками гармонійно доповнити інтер’єр?

- По-перше, такі роботи будуть доречні у вашій оселі, якщо ви справді любите спорт, займаєтесь ним або вболіваєте. Створіть арт-інсталяції із фігурок саме з того виду спорту, який вам ближче. Це може бути окремий тематичний куточок у оселі. Доповніть його постерами та фото. Можливо, у вашій родині є чемпіони, тоді доречною буде експозиція з їх нагород. Поєднуйте вінтажні та сучасні статуетки. Зараз це актуально. Якщо у вашій колекції є вінтажні роботи, докладіть зусиль, щоб дізнатись про їхню історію. Цікаво, що раритетними можуть бути і старі ексклюзивні фото, особливо, якщо на них зображені видатні спортсмени. На таких світлинах цікаво розглядати кожну деталь. Наприклад, одяг спортсменів, який відображає той час.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Людмилою Карпінською-Романюк про образи скрипалів у творчому доробку вітчизняних фарфористів: «Містичні історії про скрипку Нікколо Паганіні вражають».

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку О. Крижанівський. «Гімнастка». Городницький ФЗ. 1969

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

62

Читайте нас у Facebook