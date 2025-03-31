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Суспільство та люди

Рада схвалила конфіскацію «неправильних» автівок: машину заберуть у трьох випадках

10:19 31 березня 2025
Машини, ввезені з порушенням митних правил, конфісковуватимуть. Ілюстративне фото КМДА

В Україні, де з нового року почали діяти нові правила ввезення автомобілів і деяких інших транспортних засобів, ухвалено закон, який передбачає конфіскацію автівок, що були ввезені в країну із порушенням митних правил.

Як пише «24 канал», йдеться про ухвалений в другому читанні проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил

Згідно з документом, який ще має підписати президент, у громадян можуть конфіскувати автівку, якщо:

  • транспортний засіб є об’єктом правопорушення (ввезений з порушеннями митних правил);
  • транспорт використовувався для порушення митних правил (незаконне перевезення товарів, перетин кордону у невстановлених місцях);
  • транспортний засіб переобладнаний для приховування товарів.

Передбачається, що конфіскація транспортного засобу застосовуватиметься разом із штрафом та вилученням товарів, ввезених з порушеннями митрих правил. Втім, автівку вилучатимуть лише за рішенням суду.

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Нагадаємо, що до 19 квітня має тривати обговорення законопроєкту, розробленого Міністерство з розвитку громад та територій України, яким предебачається, що автівки, які ввозяться в Україну, замість сертифікації проходитимуть обов'язковий технічний контроль. Вік транспортного засобу не має перевищувати 20 років. Окремо передбачено можливість ввезення авто зі США за визнаними в Україні стандартами безпеки.

Ілюстративне фото зі сторінки КМДА у соцмережах

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