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Імпортувати авто хочуть по-новому: як це буде й коли

17:23 21 березня 2025
водій за кермом

З 1 січня в Україні почали діяти нові правила імпорту авто, за якими обмежили ввезення деяких категорій автомобілів. Однак заплановані нові обмеження для імпорту. Щоправда, термін їх введення поки що не зрозумілий.

Як повідомляє Міністерство з розвитку громад та територій України, воно розробило законопроєкт, який вносить зміни до законів України «Про транспорт», «Про дорожній рух» та «Про автомобільний транспорт». Наразі проєкт документа винесено на громадське обговорення.

У документі пропонується внести такі зміни до порядку імпорту авто в Україну:

- автомобілі, що ввозяться в Україну, замість сертифікації проходитимуть обов'язковий технічний контроль;

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- встановлюється граничний вік автомобілів — не має перевищувати 20 років;

- автомобілі мають бути зареєстровані у країнах-учасницях Угоди 1958 року про єдині технічні розпорядження;

- окремо передбачено можливість ввезення авто зі США за визнаними в Україні стандартами безпеки.

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Як наголосили у відомстві, обговорення законопроєкту громадськістю триватиме протягом 30 днів, тобто до 19 квітня, після чого документ буде подано на розгляд Верховної Ради. Таким чином, термін можливого запровадження нових правил — у кращому випадку не раніше 1 травня, а найімовірніше — не раніше літа.

Тим часом власники люксових авто в Україні мають сплатити податок у 25 тисяч гривень, але є спосіб віддати меншу суму.

Фото pixabay

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