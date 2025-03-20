Імпортувати авто хочуть по-новому: як це буде й коли

З 1 січня в Україні почали діяти нові правила імпорту авто, за якими обмежили ввезення деяких категорій автомобілів. Однак заплановані нові обмеження для імпорту. Щоправда, термін їх введення поки що не зрозумілий.

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Як повідомляє Міністерство з розвитку громад та територій України, воно розробило законопроєкт, який вносить зміни до законів України «Про транспорт», «Про дорожній рух» та «Про автомобільний транспорт». Наразі проєкт документа винесено на громадське обговорення.

У документі пропонується внести такі зміни до порядку імпорту авто в Україну:

- автомобілі, що ввозяться в Україну, замість сертифікації проходитимуть обов'язковий технічний контроль;

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- встановлюється граничний вік автомобілів — не має перевищувати 20 років;

- автомобілі мають бути зареєстровані у країнах-учасницях Угоди 1958 року про єдині технічні розпорядження;

- окремо передбачено можливість ввезення авто зі США за визнаними в Україні стандартами безпеки.

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Як наголосили у відомстві, обговорення законопроєкту громадськістю триватиме протягом 30 днів, тобто до 19 квітня, після чого документ буде подано на розгляд Верховної Ради. Таким чином, термін можливого запровадження нових правил — у кращому випадку не раніше 1 травня, а найімовірніше — не раніше літа.

Тим часом власники люксових авто в Україні мають сплатити податок у 25 тисяч гривень, але є спосіб віддати меншу суму.

Фото pixabay

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