Тепер тут буде основне поле бою: експерт про війну в повітрі та мету ударів рф по великих містах

По суті, великий наступ рф уже триває та буде продовжуватися приблизно у такому ж темпі з періодичним зростанням активності на різних ділянках фронту. Разом із тим, зараз Сили оборони України роблять усе можливе для того, аби стримувати тиск ворога і завдавати йому максимальних втрат. І це вдається. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко:

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«Саме зараз найбільших небезпек варто очікувати не на суходолі, там рф неспроможна досягти успіху стратегічного характеру чи оперативного. А найбільші виклики для нас — з повітря. рф веде системну кампанію терору проти цивільного населення, великих міст. Освоївши відносно дешеві технології виробництва дронів, намагаючись їх технічно вдосконалити та швидко виготовити, агресор отримав потужний інструмент».

Відтепер дрони, навіть не ракети, вважає Мусієнко, будуть пріоритетними для рф у повітряній війні. Мета ударів — максимальна руйнація, деморалізація народу, провокування погіршення внутрішньополітичної ситуації.

«Загалом всі маємо переконатися, виходячи з того, як зараз війна триває та розвивається, системи протиповітряної оборони, а також автономні системи для ураження противника, різного роду дрони, безпілотні системи, системи, які базуються безпосередньо на цих дронах, інші засоби — тут для польоту фантазії дуже багато, і українські розробники працюють, це дійсно буде визначально, — вважає експерт. — Війна трансформується таким чином, що роботизовані системи й дрони, системи ППО, РЕБ будуть відігравати роль як для нас, так і агресора. Ось де буде основне поле бою, на якому ми вже бачимо значну активність ворога. Тому зростання українських спроможностей завдавати ударів з повітря у відповідь буде мати важливе значення».

Раніше аналітик Олексій Гетьман спрогнозував новий наступ росії, зазначивши, що в окупантів є достатньо сил для цього.

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