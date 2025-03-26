Копіює королеву Єлизавету: експертка розкритикувала Меган Маркл

Королівська експертка Анджела Левін викликала нові суперечки, звинувативши Меган Маркл у навмисному проведенні паралелей із королевою Єлизаветою у новому серіалі Netflix «З любов’ю, Меган», пише The News. Правду кажучи, Меган Маркл постійно звинувачують у нещирості та спробах напустити туману.

ВІДЕО ДНЯ

Серіал пропонує зазирнути у життя Меган і кулінарні сеанси з друзями, він зміг зайняти 10 позицію в рейтингу Netflix і забезпечити другий сезон, незважаючи на не надто вражаючі відгуки.

В інтерв'ю експертка описала моменти з шоу як тривожні, зокрема одну сцену, де Меган з'являється з сивим волоссям, що коментатор розцінив, як навмисну спробу імітувати покійну королеву Єлизавету.

Левін назвала цей момент «розрахованою» спробою, оскільки вона порівнює його зі скандалом щодо реверансу, над яким Меган тоді сміялася.

РЕКЛАМА

«Вона дуже розумна й хитра», — додала Левін.

Тим часом генеральний директор Netflix продовжує підтримувати шоу Меган.

«Я думаю, що Меган недооцінюють з точки зору її впливу на культуру», — заявив він.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл знов розлючена, оскільки її команда зробила з неї посміховисько.

44

Читайте нас у Facebook