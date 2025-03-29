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В Іспанії знайдено мертвим зниклого підлітка з України: поліція розглядає три версії

10:21 29 березня 2025
Підліток із України загинув в Іспанії, фото із сайту eldiario.es

В Іспанії, де роком раніше вбили росіянина, який перегнав з росії в Україну гелікоптер, було знайдено тіло підлітка з України — 13-річного Тараса, який з рідними жив у місті Бадахас після вторгнення росії в Україну. Він вийшов на прогулянку і не повернувся, а невдовзі його тіло знайшли у місцевому парку.

Як пише видання eldiario.es, рідні заявили про зникнення сина, який вирушив гуляти без куртки та грошей, у поліці. Його мати розповідала, що син останнім часом був не в гарному настрої та видалив історію переглядів у своєму комп'ютері.

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А невдовзі тіло підлітка помітили на схилах Алькасаби (фортеця в Малазі). Зазначається, що останнім часом територію історичного об'єкту закрито через ремонтні роботи і туристи там з'являються зараз рідко.

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Правоохоронці, які продовжують розслідування загибелі дитини, деталі не повідомляють. Розглядаються три версії: самогубство, нещасний випадок чи вбивство. Однак основною все ж таки вважається та, де треті особи не фігурують.

Раніше у Польщі однолітки напали на підлітків з України, одному з них відрубали палець мачете та розбили голову.

Фото із сайту https://www.eldiario.es/

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