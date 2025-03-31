Платити вдвічі більше або отримувати менше води: на Рівненщині з квітня подаватиму воду за графіком

До кінця квітня українці можуть не побоюватися зростання тарифів за комунальні послуги, але може статися так, що натомість вони отримуватимуть ці послуги у зниженому обсязі. Першою ластівкою у цій справі може стати «Рівнеоблводоканал», який повідомив, що через мораторій на зростання тарифу та борги він змушений у квітні запровадити подачу води за графіком.

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Про це йдеться на сайті підприємства, де наголошується, що подача води проводитиметься зі зниженим тиском в окремі денні години, а також вночі. Як наслідок, у цей час мешканці нижніх поверхів відчуватимуть помітне зниження тиску, а на верхніх води може й не бути зовсім.

Як пояснили у «Рівнеоблводоканалі», причина цього — фінансові проблеми, спричинені низьким тарифом 32,6 грн за кубометр, ухваленим у 2021 році, тоді як економічно обґрунтований тариф становить 57 гривень 7 копійок. Це призвело до накопичення боргу в 115 млн грн, з яких 70 млн грн припадають на електроенергію, а решта — на очищення стоків перед «Рівнеазотом».

«Підприємство, згідно з порядком формування тарифів, постійно надає до НКРЕКУ всі необхідні документи з розрахунками, і регулятор постійно затверджує новий, економічно обґрунтований для всіх тариф. Однак через ухвалу уряду, яка рекомендує на час дії військового стану не підіймати вартість комунальних послуг для населення, ця категорія споживачів продовжує платити за старими цифрами у платіжках», — наголосили у «Рівнеоблводоканалі».

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Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», квітень стане останнім місяцем пільгового тарифу за електроенергію для українців, які використовують електроопалення.

Фото pixabay

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