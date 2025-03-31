Не придатних до військової служби українців не випускають за кордон: у чому причина та що робити

Певні категорії військовозобов'язаних громадян мають право під час воєнного стану виїжджати за кордон. Існують категорії, які користуються низкою пільг. Зокрема, так до останнього часу було з волонтерами, але наразі вони можуть пересікати кордон на загальних умовах. Можуть виїхати з країни й люди, які отримали як відстрочку від мобілізації, в тому числі й тимчасово непридатні, але з цим є певні проблеми.

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Як пише expert.in.ua, проблема може полягати у затримці внесення відповідних даних в реєстр «Оберіг», на який орієнтуються прикордонники. Цей момент пояснював адвокат В’ячеслав Кирда, який порадив у випадку відмови на кордоні терміново зв'язуватися з ТЦК та СП.

Для цього необхідно написати заяву на ім’я комісара та мати при собі такі документи:

копію висновку ВЛК про тимчасову непридатність;

паспорт та ідентифікаційний код;

військовий квиток або інший документ, що підтверджує облік у ТЦК.

Фахівці радять готувати заяву одразу в двох варіантах: один залишити в ТЦК, а на іншому просити поставити штамп про прийняття документу. Адже це може стати доказом у разі подальших проблем.

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Раніше повідомлялося про підготовку урядом проєкту рішення, яким хочуть розширити перелік категорій військовозобов'язаних, яким дозволяється воиїзд з України. Серед них, зокрема, ті, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій, а також члени сімей військовослужбовця (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), який посмертно став Героєм України.

Фото зі сторінки ДПСУ у соцмережах

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