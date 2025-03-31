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Суспільство та люди

Не придатних до військової служби українців не випускають за кордон: у чому причина та що робити

16:04 31 березня 2025
Прикордонники на кордоні орієнтуються на дані реєстру «Оберіг». Фото ДПСУ

Певні категорії військовозобов'язаних громадян мають право під час воєнного стану виїжджати за кордон. Існують категорії, які користуються низкою пільг. Зокрема, так до останнього часу було з волонтерами, але наразі вони можуть пересікати кордон на загальних умовах. Можуть виїхати з країни й люди, які отримали як відстрочку від мобілізації, в тому числі й тимчасово непридатні, але з цим є певні проблеми.

Як пише expert.in.ua, проблема може полягати у затримці внесення відповідних даних в реєстр «Оберіг», на який орієнтуються прикордонники. Цей момент пояснював адвокат В’ячеслав Кирда, який порадив у випадку відмови на кордоні терміново зв'язуватися з ТЦК та СП.

Для цього необхідно написати заяву на ім’я комісара та мати при собі такі документи:

  • копію висновку ВЛК про тимчасову непридатність;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або інший документ, що підтверджує облік у ТЦК.

Фахівці радять готувати заяву одразу в двох варіантах: один залишити в ТЦК, а на іншому просити поставити штамп про прийняття документу. Адже це може стати доказом у разі подальших проблем.

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Раніше повідомлялося про підготовку урядом проєкту рішення, яким хочуть розширити перелік категорій військовозобов'язаних, яким дозволяється воиїзд з України. Серед них, зокрема, ті, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій, а також члени сімей військовослужбовця (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), який посмертно став Героєм України.

Фото зі сторінки ДПСУ у соцмережах

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