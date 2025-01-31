Пожежа: популярний шеф-кухар зізнався у почуттях
Популярна співачка, колишня героїня проєкту «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка відреагувала на хейт, знову розбурхала мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку артистка виклала світлини з нової відвертої фотосесії та закликала підписників приєднатися у коментарях. На фото Злата у декольтованій вишневій шкіряній сукні позує у досить звабливих позах.
«Відчуваєте дихання весни в повітрі?» — підписала світлини співачка.
Шанувальники зізналися, що у захваті від вигляду артистки та побажали їй знайти своє справжнє кохання.
«Відчуваю, що зараз десь сходять з розуму чоловіки, які побачать твої фото», — написали у коментарях.
«Пожежа», — відреагував на світлини шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Володимир Ярославський та поставив сердечки.
«Ця родимка, це щось неймовірне! — звернули увагу на декольте співачки. — Бідні чоловіки…»
«Що це за жіночка, така гарна і самотня, співчуваю», — зреагував один з дописувачів.
«Собі співчуваєте?» — відповіла йому Злата.
«І собі теж», — зізнався шанувальник і додав, що бажає їй зустріти, нарешті, кохання.
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