Є кілька секретів: як правильно підготувати ґрунт до вирощування розсади

У багатьох городників уже стартував сезон висівання овочів на розсаду. Важливість підготовки ґрунту для цього процесу вкрай важливий, адже від нього залежить зростання та розвиток сіянців, а надалі — здоров’я та урожайність рослин. Тому потрібно ретельно подбати про землю для майбутнього урожаю. А приготувати її можна самостійно, дотримуючись певних секретів.

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«Щоб рослинам добре жилося у ґрунті й вистачило поживних речовин до висадки на городі, до цього процесу треба підготуватися серйозно, — розповідає «ФАКТАМ» досвідчена городниця з Київщини Надія Бовкун. — Оскільки через кореневу систему рослина отримує все необхідне, він має бути поживним, вологомістким, пухким, з нейтральним pH. Найкраще взяти землю для розсади зі своєї ділянки, тоді рослини адаптуються до певних умов, а після пересадки на постійне місце ростуть швидше.

Втім, просто взяти так його неприпустимо, бо в городньому ґрунті можуть перебувати збудники хвороб і личинки шкідників. Тому насамперед проводжу повне знезараження землі. Для цього проливаю землю гарячою водою 60−80 градусів. Або можна прогріти її у духовій шафі. Для цього шар товщиною 2 сантиметри потримати 45 хвилин при температурі 80−90 °C. Охолодіть в природних умовах.

Далі готуємо ґрунт для розсади — він у мене складається із 2 частин обробленої городньої землі, 1 частини перегною, 1 частини торфу та 1 частини тирси або великого зернистого піску. До суміші можна додати розпушувачі, які продаються у спеціалізованих магазинах. Зазвичай на 10 літрів ґрунтосуміші їх потрібно 1−2 літри. Вони допомагають утримувати вологу і мають чудові теплозахисні властивості, покращують повітрообмін. Оскільки при пропарюванні гинуть всі мікроорганізми, перед посівом насіння в оброблену землю додайте гнойовий перегній у пропорції 1:10. Він містить необхідну мікрофлору".

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Господар з Вінниччини Віталій Кошовий, який вже понад 20 років вирощує всю розсаду з насіння, радить не брати землю з тих городів та полів, котрі оброблялись різними хімікатами. Натомість свої горщики для майбутніх рослин він наповнює землею з горбів, які нарили кроти. Таких дуже багато на пасовиськах, тому не проблема знайти.

«Не варто брати землю біля дуба, верби та каштану, адже вона насичена дубильними речовинами. Якщо у вас 20 літрів кротовиння, то слід додати літр піску та два літри попелу із груби. Коли маєте компостну яму, то це ще краще, — каже він «ФАКТАМ». — В такому випадку частину землі у суміші можна замінити компостом. Тоді добре перемішати й просіяти через металеве сито.

Перед посівом ґрунт обов'язково знезаражую, поливаю водою зі слабим розчином марганцівки — беру 3 грами на 10 літрів води, щоб знищити збудники хвороб та личинки комах. І після цього ґрунт готовий для посіву насіння на розсаду. Коли висіяли насіння, в міру висихання ґрунту поливаємо теплою, відстояною водою. Золоте правило — краще не долити, ніж перелити".

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Раніше аграрій з Київщини розповів, які рослини можна досіяти в березні.

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