Тельцям треба уникати конфліктів, а Близнюкам варто дослухатися порад друзів: гороскоп на 1 квітня

Астрологи, які раніше склали гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку, розповіли, яким буде перший день квітня. Цей день не підходить для блискавичних рішень та непродуманих вчинків, інформує ТСН.

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Козеріг

Козерогам не слід братися за масштабні професійні проєкти. Краще присвятити час та сили на хобі.

Водолій

Водоліям не варто з'ясовувати стосунки в сім'ї. Потрібно присвятити час спільним сімейним справам, наприклад, прибиранню. Це дозволить усунути розбіжності.

Риби

Рибам, щоб набратися енергії для роботи, потрібно більше спілкуватися з рідними — в основному з дітьми, та літніми родичами. Таке спілкування буде корисним для всіх.

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Овен

Овнам категорично не варто сумніватися у правильності своїх дій. У будь-яких ситуаціях потрібно наполягати на своєму.

Телець

Тельцям треба ухилятися від будь-яких конфліктів, оскільки відновити стосунки вдасться нескоро. Такі конфлікти можуть призвести до остаточного розриву відносин.

Близнюки

Близнюкам, приймаючи важливі рішення, слід також враховувати і поради людей, яким вони довіряють. Не варто покладатися лише на свою думку.

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Рак

Ракам треба проявити вміння входити в становище іншої людини. Їм слід із розумінням приймати чужі слабкості та пам'ятати, що вони є і в них самих.

Лев

Левам не варто у всіх ситуаціях шукати винних. Їм краще зрозуміти, що треба робити, і розпочати дії.

Діва

Дівам, які опинилися в складній ситуації, можуть допомогти лише близькі люди, тому варто звертатися саме до них. Вони швидко прийдуть на допомогу.

Терези

Терезам потрібно звертати увагу на те, що відбувається навколо. Спостереження допоможуть зрозуміти, як діяти в ситуації, що склалася.

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Скорпіон

Скорпіонам не варто розкривати колегам свої професійні секрети та плани на майбутнє. Непорядні люди можуть використовувати цю інформацію зі злими намірами.

Стрілець

Стрільцям потрібно зосередитись на якомусь одному важливому занятті. Розпорошуючись на багато справ одночасно, вони ризикують не зробити жодної.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на поточний тиждень.

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