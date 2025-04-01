Зробіть так, і отримаєте два врожаї на рік: фахівець з Харкова розповів, як потрібно обрізати ремонтантну малину

В Україні збільшується число господарів, які віддають перевагу вирощуванню ремонтантної малини, адже вона дозволяє отримати більший врожай у порівняні з традиційними сортами.

ВІДЕО ДНЯ

Проте для кращого результату садівникам слід знати деякі нюанси, зокрема й правила її обрізування, говорить автор каналу «Корисне ТВ», якому довіряють майже 3 млн підписників.

Харківський фахівець радить починати це знизу, аби збільшити відстань між стовбурами — тут варто обрати той, де з’явилося більше молодих пагонів, а решту зрізати.

Також видаляється й верхівка, де власне зростали ягоди минулого сезону. Таким чином висота обрізаних кущів має бути не більшою за 80−120 см.

РЕКЛАМА





А раніше цей же фахівець розповів, як забезпечити великий врожай часнику.

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook