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Зробіть так, і отримаєте два врожаї на рік: фахівець з Харкова розповів, як потрібно обрізати ремонтантну малину

10:50 1 квітня 2025
Ремонтантна малина влітку. Фото — скріншот відео

В Україні збільшується число господарів, які віддають перевагу вирощуванню ремонтантної малини, адже вона дозволяє отримати більший врожай у порівняні з традиційними сортами.

Проте для кращого результату садівникам слід знати деякі нюанси, зокрема й правила її обрізування, говорить автор каналу «Корисне ТВ», якому довіряють майже 3 млн підписників.

Харківський фахівець радить починати це знизу, аби збільшити відстань між стовбурами — тут варто обрати той, де з’явилося більше молодих пагонів, а решту зрізати.

Також видаляється й верхівка, де власне зростали ягоди минулого сезону. Таким чином висота обрізаних кущів має бути не більшою за 80−120 см.

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А раніше цей же фахівець розповів, як забезпечити великий врожай часнику.

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