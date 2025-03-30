Дачні справи: аграрій з Київщини розповів, як не допустити «витягування» розсади, а фахівець з Харківщини — як забезпечити великий врожай часнику

В той час як автори Yoiutube-каналу «Все своє» спішно відновлювали після пожежі теплицю, інші аграрії теж не сиділи без діла.

Зокрема, аграрій з Київщини Валерій показав надійний спосіб затримання «витягування» розсади томатів яка вирощувалась у в кімнатних умовах.

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«На жаль, часто буває, що розсада „витягується“ і слабшає», — пояснив він.

«Витягування» відбувається через те, що кімнатні умови вирощування рідко бувають ідеальними — не той спектр світла, підвищена температура тощо. Тому розсаді потрібно провести першу обробку, яка буде сприяти тому, що помідори залишаться компактними, не будуть тягнуться вгору, у них потовщає стебло — тобто, рослина стає міцнішою, у неї покращується розвиток кореневої системи, що допомагає полегшити пересадку, і сприяє зміцненню імунітету. Крім того, у томату стане більш стійким імунітет для протистояння хворобам, що, своєю чергою, стимулюватиме за закладку майбутніх квиткових китиць.

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Розчин, який допоможе позбутися цих проблем розсади, буде складатися з двох компонентів.

Перший — «Атлет» — препарат, який здатен самостійно затримати витягування розсади томатів солодкого, перцю, баклажан та огірків. Зазвичай всі ці культури можна обробляли по листу, а можна поливати під корінь. Але перед використанням обов'язково потрібно вивчити інструкцію від виробника. Для змішування розчину варто використовувати вміст всього пакету 2 мл препарату на 1 л води, при цьому проводити обробку «під корінь».

Другим компонентом у розчині буде 1 г монофосфату калію — тобто, на 1 лі води потрібно 2 мл «Атлету» і 1 г монофосфату калію.

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Продовження розповіді Валерія — на відео.

Також про обробку молодих рослинок йшлося у відео фахівця з Харкова, автора Youtube-каналу «Корисне ТВ».

Харків'янин говорив про підживлення часнику, яке обов'язково потрібно зробити на початку вегетаційного періоду — для того щоб листя часнику позеленішало, адже після зимовки воно залишається жовтим.

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«Підживлення дасть старт для нарощення дуже великої цибулини часнику», — пояснює фахівець.

В складі підживлення дуже багато поживних речовин котрі зараз допоможуть часнику рости і зеленішати. Крім того, воно абсолютно органічне. Йдеться про аміачну селітру у вигляді кристалічного порошку або гранул білого кольору з жовтуватим відтінком. Таке підживлення містить у собі до 35% азоту в амонійній чи нітратній формі — обидві ці форми азоту легко засвоюються рослиною. Крім того, аміачна селітра є швидким добривом, тому її краще використовувати весною для підживлення саме озимих культур.

Для приготування підживлення знадобиться всього 15 г аміачної селітри (одна повна столова ложка), але вносити його потрібно дуже обережно, щоб не перевищувати дози.

Приготування підживлення з аміачної селітри. Фото — скріншот відео

Та ще через те, що зубчики часнику висаджувались перед зимою на глибину приблизно 8−10 см, тому поверхневий полив для підживлення навесні не підходить, оскільки не досягне кореневої систем. Також сам виробник не рекомендує поливати аміачною селітрою по листу тому що є вірогідність отримання рослиною опіків.

Продовження розповіді фахівця — на відео.

А трохи раніше аграрій-практик розповів, як відрізнити справжній мідний купорос від підробки.

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