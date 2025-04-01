У справах поспішати не варто: поради Східного гороскопу на 1 квітня, день «Мишаки-гуляки»

Небесні світила стверджують, що в перший день квітня Овнам категорично не варто сумніватися у правильності своїх дій, а Тельцям — ухилятися від будь-яких конфліктів.



Своєю чергою, знавці Східної астрології додають свої «заборони»: сьогодні, в День Металевого Щура (іноді його за безтурботність називають «Мишака-гуляка») не варто поспішати у справах, адже терпіння, як старе вино, стає лише міцнішим з часом, пише «Метеопрог».

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«Небо розкриває свої таємниці перед тими, хто вміє читати знаки долі. Сильні духом знайдуть спосіб зміцнити свої позиції, а хитрі — перехитрити навіть саму долю. Вітер змін приносить нові можливості, але не всі з них варто приймати. Той, хто діє бездумно, опиниться серед темних вод, де не видно берега. Рішучість має йти поруч із мудрістю, інакше меч обернеться проти свого власника», — вважають астрологи Східної традиції.

День підходить для зміцнення зв’язків і пошуку вигідних союзників. Дорога веде до тих, хто знає свою ціль і не відхиляється від обраного шляху. Сьогодні варто довіритися своєму внутрішньому голосу, адже його шепіт часом голосніший за тисячі порад чужинців.

А так як в деяких установах починається перерва на обід, то зараз варто трохи перепочити душевно, заради чого варто передивитися кілька гумористичних ситуацій з повсякденного життя і порадіти, що ви не стали їх учасником.

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Також можна послухати кілька вітчизняних пісень. Зокрема, новий твір від співака, який вирішив використовувати одяг у «Потап-стайл» (стилі репера-втікача Потапа)

Ще як варіант — можна набрати кави і потанцювати разом із стаканчиком — як це робить красень Шугар.

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Але найкращий вибір провести обідній час підказала MamaRika: краще всього — ретельно вивчити телефон коханого — напевне там знайдеться чимало цікавого!

Крім того, при нагоді можна вивчити Східний гороскоп на поточний тиждень (і навіть спробувати слідувати порадам китайських мудреців).

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