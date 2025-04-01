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Шоу-бізнес

Алла Пугачова записала дві нових пісні: що відомо

13:40 1 квітня 2025
Виступ співачки. Фото instagram.com/alla_orfey/

Алла Пугачова, яка нещодавно заспівала разом з українськими артистами на Кіпрі, готується порадувати своїх шанувальників новою піснею.

Про це повідомила її речниця Олена Чупракова, пише видання «Абзац».

Уривки композиції під назвою «Поцілунок війни» вже з'явилися в Інтернеті, але незабаром були вилучені. Цілком трек можна буде почути 11 квітня, тобто за кілька днів до дня народження Примадонни, яка 15 квітня відзначить 76-річчя.

«Пісня „Поцілунок війни“ виходить на всіх платформах 11 квітня. Ми поки що не розкриваємо подробиць про зміст», — розповіла представниця Пугачової.

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Тематика пісні досить несподівана: у ній йдеться про героїв Другої світової війни — радянських солдатів під час Свірсько-Петрозаводської операції 1944 року (епізод радянсько-фінської війни).

Втім, деякі росіяни вважають, що пісня присвячена «учасникам СВО», які вбивають мирних українців.

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Друга композиція «Мама», за відгуками у російських ЗМІ, начебто містить в собі діалог матері та її загиблого сина. Звісно, громадяни країни-агресора теж сприймають трек як співчуття росіянкам, які втратили через розпочату диктатором путіним війну дітей, хоча його можна розцінювати і як антивоєнний.

Втім, більш зрозумілою ситуація стане після виходу пісні.

А напередодні співачка розповіла про справжнє ставлення до Софії Ротару.

https://fakty.ua/452 264-alla-pugacheva-rasskazala-kuhni-kakih-narodov-lyubit-i-kak-na-samom-dele-otnositsya-k-sofii-rotaru

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