Вчиняли інформаційні диверсії: на Київщині діяло підпільне PR-агентство

На Київщині співробітники СБУ викрили підпільне PR-агентство, яке працювало на спецслужби рф. Двоє його співробітників мали завдання від фсб вчиняти інформаційні диверсії проти України.

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Фігуранти працювали здебільшого на «медійному ринку» Євросоюзу, поширюючи матеріали, що дискредитують нашу державу і виправдовують російську агресію, повідомили у спецслужбі.

Для цього ними було створено понад 200 (!) сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори кремля. Для уникнення блокування всі вони були зареєстровані на фейкові акаунти.

Згідно з матеріалами справи, піарники долучалися й до «розкрутки» медійного образу двох «гаманців» кремля, а саме очільника російської держкорпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності» Ігоря Шувалова та голови правління московського банку «ВТБ» Андрія Костіна.

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Як встановило розслідування, до 2022 року ці піарники виконували комерційні замовлення з рф. Після початку повномасштабної війни на чоловіків дистанційно вийшов їхній колишній роботодавець з росії і запропонував співпрацю з окупантами.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Телефони із доказами злочинівю Фото СБУ

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Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і взяли під варту без права внесення застави. По завершенню рослідування обом загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відзначимо, що спецслужби країни-агресора не гребують навіть вербуванням українських підлітків, яких під тиском змушували здійснювати теракти.

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