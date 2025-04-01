Вчиняли інформаційні диверсії: на Київщині діяло підпільне PR-агентство
На Київщині співробітники СБУ викрили підпільне PR-агентство, яке працювало на спецслужби рф. Двоє його співробітників мали завдання від фсб вчиняти інформаційні диверсії проти України.
Фігуранти працювали здебільшого на «медійному ринку» Євросоюзу, поширюючи матеріали, що дискредитують нашу державу і виправдовують російську агресію, повідомили у спецслужбі.
Для цього ними було створено понад 200 (!) сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори кремля. Для уникнення блокування всі вони були зареєстровані на фейкові акаунти.
Згідно з матеріалами справи, піарники долучалися й до «розкрутки» медійного образу двох «гаманців» кремля, а саме очільника російської держкорпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності» Ігоря Шувалова та голови правління московського банку «ВТБ» Андрія Костіна.
Як встановило розслідування, до 2022 року ці піарники виконували комерційні замовлення з рф. Після початку повномасштабної війни на чоловіків дистанційно вийшов їхній колишній роботодавець з росії і запропонував співпрацю з окупантами.
Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.
Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і взяли під варту без права внесення застави. По завершенню рослідування обом загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відзначимо, що спецслужби країни-агресора не гребують навіть вербуванням українських підлітків, яких під тиском змушували здійснювати теракти.87
Читайте нас у Facebook