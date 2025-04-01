Аграрій з Київщини виявив жахливу підробку препарату і розповів, як не стати жертвою шахраїв (відео)

Аграрій з Київщини Валерій, який дає багато корисних порад колегам, записав відеопередження для своїх підписників про шахрайську схему, яка використовувала його для добре ім'я для залучення жертв у свою пастку.



Про це чоловік розповів на своєму каналі.

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За словами пана Валерія, у соціальній мережі «Фейсбук» він побачив рекламу, де від його імені рекламували препарат Ferti Root, який використовується для розвитку кореневої системи рослин.

Валерій сам часто використовує препарат, тому відразу помітив, що йдеться про зовсім інший виріб з невідомими властивостями, тому попередив виробника, і той відразу заблокував рекламу.

Шахраї «заманювали» потенційних жертв у свої тенета «привабливою» пропозицією «купуйте дві пляшечки і третя вам буде в подарунок». При цьому зовсім не зрозуміло, що було у контрафактній пляшечці.

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«Добре буде, якщо після застосування цієї підробки з рослинами нічого не трапиться, — попереджає Валерій. — В найгіршому випадку вони можуть загинути тому що невідомо що тут знаходиться».

Також Валерій розповів, як можна визначити підробку.

Перш за все, за об'ємом: виробник випускає препарат тільки в двох фасуваннях 25 мл — це на 10 л води розчину і 1 л на велику кількість робочої рідини в той час як шахраї пропонують 0,5 л.

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Відрізнити підробку можна й візуально.

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