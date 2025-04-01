Експерша ракетка росії пояснила свою відмову грати за країну-агресора: перший коментар новоспеченої австралійки

Одна з найсильніших тенісисток світу (12-е місце в рейтингу WTA), експерша ракетка росії Дар'я Касаткіна, яка заробила на корті понад 13 млн доларів і зізналася, що вона є лесбіянкою, вперше прокоментувала своє рішення відмовитися від виступів за країну-агресора і прийняти спортивне громадянство Австралії.

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«Сьогодні рейтинги оновилися, і це мій перший офіційний день як австралійської гравчині, — цитує 27-річну уродженку Тольятті Дар'ю Касаткіну Benrothenberg. — І, щиро кажучи, це відчувається по-іншому. Я не брешу. Це емоційно для мене. Тож мені потрібно звикнути до цього. Але так, я дійсно рада почати цей новий розділ свого життя і представляти Австралію на великій сцені.

Чесно кажучи, враховуючи все, що відбувається у моїй попередній країні, я не мала особливого вибору. Якщо я хочу бути собою, я мала зробити цей крок. І я це зробила, зрештою.

Австралія це місце, де я відчуваю, що можу бути собою, і я дійсно дуже рада бути частиною цієї прекрасної країни. Я думаю, очевидно, що Австралія дуже гостинна країна, дуже відкрита.

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Я маю на увазі, що там раді всім. І, як я вже сказала, Tennis Australia теж зробили цей крок мені назустріч. Ми разом працювали над цим процесом та усим іншим. І, звичайно, без їхньої підтримки та ініціативи я не думаю, що це було б можливо. Тож я їм дуже вдячна. Все сталося досить швидко, і я просто дуже рада цьому".

До речі, раніше Касаткіна, яка у 2015 році переїхала до Словаччини, а у 2019-му — до Іспанії, засудила війну в Україні та заявила, що з розумінням ставиться до українських тенісисток, які відмовляються тиснути їй руку.

Додамо, що Дар'я Касаткіна — не перша російська тенісистка, яка перебралася до Австралії. Ще у 2013 році збірну Зеленого континенту стала представляти Дар'я Севілл (у дівоцтві — Гаврилова).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіона Олімпіади та його титуловану дружину, які втекли до США і засудили війну в Україні, оголосили в розшук у росії.

Фото Jimmie48

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