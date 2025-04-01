Максим Галкін порадував своїх шанувальників: про що йдеться

Російські хейтери ніяк не залишать у спокої подружжя Галкіна і Пугачової. Вони пишуть, що артисти виставили на продаж нерухомість у рф, оскільки у Максима не виходить заробляти гроші, а концерти його проходять при порожніх залах.

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Чого варті ці плітки, Максим Олександрович показав на відео з концертів. Ось один з таких прикладів.

«Третій приїзд до Варшави за останні три роки і, як завжди, неймовірно теплі враження від зустрічі з глядачами! Дякую, Варшаво!» — написав він.

Також стало відомо, що оголошено додатковий концерт Максима Галкіна у Юрмалі, і це не першоквітневий жарт!

Концерти Максима Галкіна по праву можна вважати гарною літньою традицією. Вже кілька сезонів артист дає серію аншлагових виступів у різних містах Латвії, незмінно збираючи повні зали та додаючи до гастрольного графіку нові майданчики.

Цього року до звичного списку додався концерт в Єлгаві, щоправда, квитків на нього майже не залишилося. Повністю розпродано концерт у Резекні та два концерти у Цесісі.

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На перший виступ у залі «Дзінтарі» залишилися лише лічені квитки, тож організатори оголошують додатковий концерт 8 серпня. Також зустрітися з артистом цього літа можна на концертах у Лієпаї, у Рої та в Даугавпілсі.

«Максим Галкін — не просто артист, він — жанр, — написано в описі до заходу. — Максима можна порівняти тільки з ним самим, тому що виступ кожного артиста унікальний. Він точно знає, чого хоче глядач, і завжди доносить це тонко і вміло. Його жарти завжди актуальні, а спілкування з аудиторією нагадує спектакль».

Ось уже понад двадцять років найкраща рецензія його таланту — «Всі квитки продані!».

Нагадаємо, в Ізраїлі у Пугачової та Галкіна є «таємний благодійник», який допомагає подружжю налагодити життя у новый країні.

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