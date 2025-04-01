«Вибачайте»: Вакарчук про гроші, зароблені під час військової служби

Відомий музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно показав будинок свого дитинства, звернувся до мережі. Він прокоментував інформацію щодо своїх заробітків під час військової служби. Мова йде про понад 330 тисяч гривень, які, за словами артиста, не йдуть на його рахунок. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Нагадаю ще раз, бо бачу є необхідність, — написав Святослав. — Моя щомісячна зарплата військовослужбовця повертається назад у військо на його потреби, а саме: з моєї зп картки налаштовано автоматичне перерахування отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим».

ps. вибачайте ті, кому ламаю клікбейт і не даю маніпулювати".

Нещодавно Вакарчук повернувся з фронту, де виступав для бійців 155 ОМБр.

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«Разом з ними співаю „Червону руту“, — підписав артист світлини. — Пісню, що звучить і в радості, і в боротьбі. Слава нашим воїнам! Слава Україні!»

Нещодавно Вакарчук повернувся з фронту, де виступав для бійців

Шанувальники підтримали артиста та подякували йому за творчість і підтримку.

«Нема потреби комусь щось пояснювати, все одно знайдеться хтось, хто буде доказувати протилежне, — зауважили у коментарях. — Дякую за Вашу невтомну працю, жертовність та пісні, які надихають! Хай щастить! Хай Бог оберігає!»

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«Якщо маєте відрядження, то в чому проблема? — поставили собі питання. — Служіть і отримуйте грошове забезпечення. Дякую за службу!»

«Дякую, ніколи у вас не сумніваюся, — написали у мережі. - Дякую за вашу творчість, за донати, а кожне судить по собі».

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» соліст гурту «ТІК» розповів про випробування під час великої війни.

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