Солянка по-домашньому: класичний рецепт, який вийде у кожного

Рецептів солянки безліч. Цей — нескладний у приготуванні, дуже смачний. Аромат копченостей та солоного огірочка надають солянці з копченостями просто неземного смаку, ділиться фудблогерка Наталія Данилюк.

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Інгредієнти: Вода 2 л

Мʼясо — 300 г (курятина, свинина, яловичина)

Картопля — 500 г

Сіль, лавровий лист, перець

Цибуля — 1шт.

Морква — 1шт.

Мікс м’яса, яке більше полюбляєте 300 г (салямі, сосиски, мʼясо, бекон, буженина, копченості)

Квашені огірки — 150−200 г

Томатний сік — 200 мл

Кетчуп — 2 ст.л.

Приправи за смаком

Часник — 2 зубчика

Оливки чи маслини — 150 г

Лимон та сметана

Зелень ⠀

Приготування:

Коли картопля із мʼясом готова, додаємо тушковані з томатом овочі та ковбаси. Приправляємо спеціями за смаком. Коли усе закипить, проварюємо ще 20 хв, та можна вимикати. Накрити кришкою та дати настоятися 15 хвилин. Насипаємо солянку, додаємо сметану, рублену зелень зі шматочком лимону, оливки — і смачного. ⠀

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